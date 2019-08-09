Пьяные подростки избили бездомного в Запорожье: всплыли новые детали инцидента

Одного из подростков, который участвовал в избиении бездомного в Запорожье, заставили покаяться в содеянном и извиниться перед пострадавшим. Об этом рассказал запорожский активист Андрей Лукин и опубликовал соответствующее видео на своей странице в Instagram.

Он рассказал, что провел расследование по избиению бездомного, нашел подростка, который участвовал в расправе и потерпевшего.

Также он пообщался с остальными бездомными, которые были свидетелями жесткой расправы подростков. На кадрах видео можно увидеть, как живут бездомные на Бабурке и услышать, что же на самом деле произошло в тот день.

"Наше расследование о нашумевшей беспредельной ситуации с избиением бездомных люде! Мне удалось, с помощью небезразличных людей, выйти на одного из участников избиения бездомных людей, и я после долгой переписки получил согласие на встречу с ним, и сразу отправился по адресу Юбилейный проспект (район Бабурка), чтобы провести расследование и опросить пострадавших и непосредственно участника происшествия", - написал активист.

Многие пользователи поддержали активиста и высказали одобрение его действиям. Однако нашлись и те, кто негативно начал высказываться о бездомных и указал, что извиняться там было не перед кем.

Скриншот комментариев

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Запорожье нетрезвые подростки набросились на бездомных и начали бить их ногами по голове. Видео издевательств попало в сеть, и участники инцидента были опознаны. Кроме того, делом занялась местная полиция.

А также рассказывали о том, что в Харькове участковый полицейский избил пенсионера в трамвае за то, что тот вежливо попросил уступить ему место.