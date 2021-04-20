Пьяные футболисты разнесли поезд Ужгород-Киев: "в одних трусах выломал дверь"
В поезде Ужгород - Киев произошел инцидент с участием нескольких игроков футбольного клуба "Колос" (Ковалевка). По словам одной из пассажирок, нетрезвые спортсмены устроили дебош в вагоне, выломала дверь в их купе, нецензурно ругались и оскорбляли девушек.
Об этом 20 апреля передает "Обозреватель".
Пассажирки, к которым приставали спортсмены, обратились в полицию с заявлением.
Как рассказала Мария, футболисты сидели в соседнем купе, что-то громко отмечали, стучали им в стенку, а затем и в дверь.
"Они орали там, веселились, мат-перемат… Заснуть было невозможно. Потом они стучали, стучали, стучали… А около двух ночи один из них просто выломал нашу дверь… Две девочки, которые были на нижней полке, пытались ее удержать, а я звонила проводнице", - вспоминает девушка инцидент, который произошел еще 4 апреля.
Одна из девушек позже смогла идентифицировать 3 из 4 игроков ФК "Колос", которые тогда всей командой возвращались из Ужгорода после матча с "Минаем" (счет был 0:0). По ее словам, этом были Владимир Лысенко, Вадим Милько и Вячеслав Чурко.
Игроки ФК "Колос" Владимир Лысенко, Вячеслав Чурко и Вадим Милько (фото: koloskovalivka.com)
Мария также рассказывает, что проводница обратилась за помощью к начальнику поезда. Сначала дебоширы долго не открывали ему дверь в свое купе, нецензурно его оскорбляли, кричали "Я тебе сейчас е**ло разобью!" Потом в конце концов открыли.
Вскоре после ухода начальника поезда в вагон прибыли сотрудники охраны, которые оставались в купе девушек до прибытия в Киев.
"Тот, который выломал дверь, был в одних трусах. А его товарищ, который потом долго ходил и рассказывал, что что-то забыл, что хочет поговорить, извиниться, которого охрана оттесняла, не давала к нам подходить - тот одет был в футболку и трусы" - рассказала девушка.
Уже в Киеве на вокзале дебоширов встретила полиция и сотрудники Укрзализныци.
Отметим, что сегодня, 20 апреля, нападающий "Колоса" Владимир Лысенко - один из "героев" рассказа пассажирки - отмечает свой день рождения.
Футболист ФК "Колос" Владимир Лысенко фото: facebook.com/fckoloskovalivka)
В сети уже активно обсуждают "гулянку" футболистов в поезде Ужгород-Киев - пользователи интернета "иронизируют", что спортсмен уже отметил свой ДР заранее. Также юзеры удивляются, почему нет реакции клуба на данный скандал.
- Уже в поезде из Ужгорода заранее отметил. Позиция клуба где?
- Поздравляю чемпиона Укрзализныци по вольной борьбе
- Вы не дописали: "наш нападающий на беззащитных девушек"
- Герой купе?
- Это тот, который устроил пьяный дебош в поезде и приставал к беззащитным женщинам?
- И что? Опять Колос будет в тряпочку молчать? Я очень надеюсь, что этого нападающего на девушек чудака хорошенечко штрафонут, и заставят извиниться официально!
Ранее сообщалось, что недавно дети-спортсмены "разгромили" вагон Укрзализныци, и проводница показала видео инцидента.
Также мы писали о том, что некоторое время назад две девушки "поставили на уши" весь поезд "Укрзализныци", из-за чего его пришлось остановить.