Пьяные футболисты разнесли поезд Ужгород-Киев: "в одних трусах выломал дверь"

В поезде Ужгород - Киев произошел инцидент с участием нескольких игроков футбольного клуба "Колос" (Ковалевка). По словам одной из пассажирок, нетрезвые спортсмены устроили дебош в вагоне, выломала дверь в их купе, нецензурно ругались и оскорбляли девушек.

Пассажирки, к которым приставали спортсмены, обратились в полицию с заявлением.

Как рассказала Мария, футболисты сидели в соседнем купе, что-то громко отмечали, стучали им в стенку, а затем и в дверь.

"Они орали там, веселились, мат-перемат… Заснуть было невозможно. Потом они стучали, стучали, стучали… А около двух ночи один из них просто выломал нашу дверь… Две девочки, которые были на нижней полке, пытались ее удержать, а я звонила проводнице", - вспоминает девушка инцидент, который произошел еще 4 апреля.

Одна из девушек позже смогла идентифицировать 3 из 4 игроков ФК "Колос", которые тогда всей командой возвращались из Ужгорода после матча с "Минаем" (счет был 0:0). По ее словам, этом были Владимир Лысенко, Вадим Милько и Вячеслав Чурко.

Игроки ФК "Колос" Владимир Лысенко, Вячеслав Чурко и Вадим Милько (фото: koloskovalivka.com)

Мария также рассказывает, что проводница обратилась за помощью к начальнику поезда. Сначала дебоширы долго не открывали ему дверь в свое купе, нецензурно его оскорбляли, кричали "Я тебе сейчас е**ло разобью!" Потом в конце концов открыли.

Вскоре после ухода начальника поезда в вагон прибыли сотрудники охраны, которые оставались в купе девушек до прибытия в Киев.

"Тот, который выломал дверь, был в одних трусах. А его товарищ, который потом долго ходил и рассказывал, что что-то забыл, что хочет поговорить, извиниться, которого охрана оттесняла, не давала к нам подходить - тот одет был в футболку и трусы" - рассказала девушка.

Уже в Киеве на вокзале дебоширов встретила полиция и сотрудники Укрзализныци.

Отметим, что сегодня, 20 апреля, нападающий "Колоса" Владимир Лысенко - один из "героев" рассказа пассажирки - отмечает свой день рождения.

Футболист ФК "Колос" Владимир Лысенко фото: facebook.com/fckoloskovalivka)

В сети уже активно обсуждают "гулянку" футболистов в поезде Ужгород-Киев - пользователи интернета "иронизируют", что спортсмен уже отметил свой ДР заранее. Также юзеры удивляются, почему нет реакции клуба на данный скандал.