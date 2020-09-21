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Пьяное ДТП под Винницей: двое малышей чудом уцелели в аварии

Автор: Анна Шиканова

Пьяный водитель под Винницей вылетел на встречку и столкнулся сразу с двумя машинами

Под Винницей произошло жуткое ДТП, в котором погибли два человека. Из машины едва живых вытащили двух детей, брата и сестру. За их жизнь сейчас борются врачи.

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Трагедия произошла возле села Козинцы Винницкой области. Внедорожник Audi на большой скорости вылетел на встречную полосу и сначала столкнулся с автомобилем Volkswagen, а потом с автомобилем Opel. В Volkswagen Passat ехала целая семья – бабушка, дедушка и их внуки, пятилетний мальчик и восьмилетняя девочка. Детали рассказали в сюжете ТСН.

Взрослые погибли на месте аварии, а детей в бессознательном состоянии медики госпитализировали в Винницкую областную больницу. На данный момент малыши находятся в реанимации, и врачи делают все возможное, чтобы спасти их жизни. У них диагностированы множественные переломы, черепно-мозговые травмы. У девочки тяжелая травма селезенки.

Выяснилось, что водитель внедорожника был в состоянии алкогольного опьянения и едва держался на ногах после аварии. Его задержали и на данный момент суд выбирает ему меру пресечения.

Под Винницей в жуткой аварии погибли два человека, а дети оказались в реанимации

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Хмельницкой области произошло ДТП с участием грузового и легкового автомобиля. Пострадало семь человек, из которых – трое малолетних детей.

А также мы рассказывали о том, что в Ужгороде из-за пьяного водителя погибла 19-летняя девушка.

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