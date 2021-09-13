У Путина сделали циничное заявление: "родственники-украинцы" начинают ненавидеть Россию

"Вы сами знаете, какая у нас сейчас "дружба" с Украиной. Но это не значит, что мы потеряли свои родственные отношения с украинским народом", - отметил он.

Песков также добавил, что увеличилось количество украинцев, которых обманули с помощью пропаганды. После чего он сказал, что из-за этого украинцы начинают ненавидеть Россию.

"Все равно мы все славяне, и мы действительно родственники", - отметил пресс-секретарь Путина.

Дмитрий Песков заговорил о дружбе с украинцами (видео: YouTube)