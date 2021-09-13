У Путина сделали циничное заявление: "родственники-украинцы" начинают ненавидеть Россию

В Кремле снова заговорили о братских славянских народах и родственных отношениях между русскими и украинцами. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что несмотря ни на что Россия не потеряла свои родственные отношения с украинским народом.
Об этом Песков рассказал в эфире белорусского телеканала ОНТ.
"Вы сами знаете, какая у нас сейчас "дружба" с Украиной. Но это не значит, что мы потеряли свои родственные отношения с украинским народом", - отметил он.
Песков также добавил, что увеличилось количество украинцев, которых обманули с помощью пропаганды. После чего он сказал, что из-за этого украинцы начинают ненавидеть Россию.
"Все равно мы все славяне, и мы действительно родственники", - отметил пресс-секретарь Путина.
Дмитрий Песков заговорил о дружбе с украинцами (видео: YouTube)
Напомним, украинская спортсменка-любительница РФ Марина Голядкина сделала фото с Путиным. Пловчиха из Донецка, но после 2015 года она переехала в Россию и начала выступать в соревнованиях РФ.
После Олимпиады 2020 украинка встретилась с президентом России в Екатерининском зале Кремля, где проходило награждение спортсменов, завоевавших медали в Токио. Девушка даже сделала маникюр с флагом РФ.
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