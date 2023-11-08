Путін звільнив особливо жорстокого вбивцю та відправив на війну: він завдав 111 травм студентці

У червні 2023 року родичі вбитої Віри Пехтєльової дізналися, що її вбивця Владислав Канюс звільнився з колонії та поїхав воювати до України. Було опубліковано фотографії вбивцю у камуфляжі, зі зброєю в руках. У вересні Канюса бачили на волі у РФ. На запит у прокуратурі відповіли, що засуджений відбуває покарання.

А нещодавно прокуратура підтвердила, що вбивця помилувано указом президента Путіна у квітні 2023 року. Він був звільнений від подальшого покарання і з нього зняли судимість.

"Тобто Путін просто взяв і помилував убивцю: Канюс кілька годин вбивав Віру. Юридичною мовою - з особливою жорстокістю, людською - з хворим садизмом. На її тілі 111 травм, перед смертю він зґвалтував Віру, а потім задушив шнуром від праски", – розповіла правозахисниця.

Вбивця Владислава Канюса помилувано і відправлено на війну (фото: Олена Попова)

Вона додала, що у РФ тепер є закон, який дозволяє випускати на волю вбивць та ґвалтівників.

"Прийнятий влітку закон дозволяє їм звільняти в період мобілізації або воєнного стану судимих навіть за такі злочини. Але погашення судимості можливе у зв'язку з отриманням держнагороди або у зв'язку зі звільненням зі служби щодо досягнення граничного віку перебування на ній. Канюс, як ми знаємо, вже цілком собі вдома, їздить на шашлики із друзями", - пише Попова.

Вона закликає не мовчати про такі ситуації, оскільки вбивці просто виходитимуть знову на вулиці.