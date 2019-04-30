Скоро все россияне заговорят: в сети высмеяли украинский язык Путина

Президент РФ Владимир Путин перешел на украинский при общении с журналистами. Это произошло во время обсуждения вопроса выдачи украинцам российских паспортов. Об этом сообщают росСМИ.

Путин сказал, что скоро у всех украинцев будет российское гражданство, затем он попрощался с журналистами на украинском языке, сказав "До побачення".

"Если мы в России будем выдавать паспорта украинцам, то рано или поздно мы неизбежно перейдем к ожидаемому результату - у всех будет это гражданство. До побачення", - заявил президент страны-агрессора.

Пользователи сети прокомментировали данное видео, посоветовав россиянам учить украинский язык, поскольку скоро он всем им понадобится.

"Россияне! Берите пример с вашего лидера - учите украинский язык! Путин чувствует, что скоро он вам всем понадобится";

"Лучше бы США нам выдавали так паспорта!"

"Лучше будет ему на пенсию пойти, тем более он уже достиг этого возраста. И в возрасте неизбежны всякие болезни, а то не дай Бог повториться история с Брежневым".

Напомним, недавно Владимир Зеленский заявил о выдаче украинских паспортов в России. Сеть неоднозначно отреагировала на слова будущего президента.

К слову, раньше Путин заявил, что упростит процедуру получения российского гражданства для всех украинцев.

Ранее мы писали о том, что сеть бурно отреагировала на возможность переговоров Владимира Зеленского и Владимира Путина.