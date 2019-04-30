ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Скоро все россияне заговорят: в сети высмеяли украинский язык Путина

STYLERПерсоны    30.04.2019 - 09:47
Скоро все россияне заговорят: в сети высмеяли украинский язык Путина
Владимир Путин (фото: kremlin.ru)

Путин попрощался на украинском

Президент РФ Владимир Путин перешел на украинский при общении с журналистами. Это произошло во время обсуждения вопроса выдачи украинцам российских паспортов. Об этом сообщают росСМИ.

Путин сказал, что скоро у всех украинцев будет российское гражданство, затем он попрощался с журналистами на украинском языке, сказав "До побачення". 

"Если мы в России будем выдавать паспорта украинцам, то рано или поздно мы неизбежно перейдем к ожидаемому результату - у всех будет это гражданство. До побачення", - заявил президент страны-агрессора.

Пользователи сети прокомментировали данное видео, посоветовав россиянам учить украинский язык, поскольку скоро он всем им понадобится.

  • "Россияне! Берите пример с вашего лидера - учите украинский язык! Путин чувствует, что скоро он вам всем понадобится";
  • "Лучше бы США нам выдавали так паспорта!"
  • "Лучше будет ему на пенсию пойти, тем более он уже достиг этого возраста. И в возрасте неизбежны всякие болезни, а то не дай Бог повториться история с Брежневым".

Напомним, недавно Владимир Зеленский заявил о выдаче украинских паспортов в России. Сеть неоднозначно отреагировала на слова будущего президента.

К слову, раньше Путин заявил, что упростит процедуру получения российского гражданства для всех украинцев.

Ранее мы писали о том, что сеть бурно отреагировала на возможность переговоров Владимира Зеленского и Владимира Путина.

Путин допускает двойные пенсии для жителей Донбасса Путин назвал главную тему возможных переговоров с Зеленским
Выборы 2019 Результаты выборов президента Украины Выборы 2019: как прошел второй тур голосования
Новости Украины Владимир Путин
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь