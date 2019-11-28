Путин сделал неожиданное заявление об Украине перед встречей с Зеленским (видео)

Владимир Путин приказал жителям России меньше думать об Украине. Об этом президент РФ сказал во время общения с жителями Санкт-Петербурга на церемонии открытия памятника писателю Даниилу Гранину.

Так, один петербуржец во время встречи с хозяином Кремля затронул украинскую тематику. На что Путин резко отрезал: "Что ж вы все об Украине, надо и о себе подумать". При этом российский гарант посоветовал россиянам "не зацикливаться на Украине".

Что именно про Украину хотел спросить мужчина у Путина - неизвестно.

Судя по всему, всероссийского любимца взбесил не только конкретный вопрос, заданный жителем Петербурга, но и в целом то, что на российских пропагандистских каналах в ток-шоу то и дело постоянно обсуждают российско-украинские отношения и внутреннею политику Украины. Согласно соцопросам, уже даже многие россияне считают, что программы на тему Украины занимают слишком много эфирного времени.

Путин не захотел слушать россиянина, который решил спросить его об Украине

Кстати, Даниил Гранин, памятник которому открывал Путин 27 ноября, в своих интервью осуждал политику Кремля.

В частности, ему не нравилось то, как Россия поступила с Украиной. Аннексию Крыма писатель называл "абсурдом сегодняшнего дня", а президента России Гранин характеризировал как "слишком недоверчивого, в чем-то жестокого человека со своей картиной мира".