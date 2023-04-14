Путін проходить "хімію". Сплили секретні документи про хворобу диктатора та змову в РФ

Що йдеться у секретних даних

Так, згідно з звітом Пентагону, російський президент хворий на рак і військові генерали мають плани "залишити війну в Україні" під час його лікування.

Так, минулого тижня стався серйозний пролом у системі міжнародної безпеки, коли був витік безлічі секретних файлів, що містять конфіденційну інформацію про Україну, Південну Корею, Ізраїль та ОАЕ.

Серед інформації щодо України також були підрахунки США про кількість загиблих в обох країнах, а також чутки про невдоволення у найвищих ешелонах кремлівської військової машини.

Також там зазначається, нібито високопоставлений генерал планує "залишити" чи навмисно програти війну, доки Путін проходить курс хіміотерапії.

Передбачається, що за зрадницькою змовою стоять секретар Ради національної безпеки Росії Микола Патрушев та начальник Генштабу Валерій Герасимов.

Патрушев та Путін (фото: dw.com)

Саботаж "спеціальної військової операції"

В іншому документі, що складався з 53 сторінок, стверджується, що в Росії готується якась змова та переворот, щоб скинути чинного главу Кремля.

Доповідь, яка в деяких місцях відредагована, називається: "Україна дізнається про передбачувану російську змову щодо "скидання" так званої спеціальної військової операції до 5 березня". Нібито саме цієї дати у Путіна мала початися хіміотерапія.

Вона також містить код "TS//SI//REL TO USA, FVEY/FISA", що означає, що це абсолютно секретна інформація, яка була зібрана під час моніторингу.

Вміст цих листів (документів) призначений лише для офіційних осіб США з відповідним рівнем допуску або агентів розвідки членів альянсу Five Eyes, до якого входять Великобританія, Австралія, Канада, Нова Зеландія та США.

"Відредаговано. 17 лютого стало відомо про передбачувану російську змову з метою саботувати так звану "спеціальну військову операцію". Згідно з інформацією, отриманою від невстановленого російського джерела, що має доступ до кремлівських чиновників, Росія планувала зосередити свою увагу на південному фронті та перекинути туди війська", - сказано у документі.

Згодом Герасимов (за даними розвідки) відмовився від своїх планів. Будь-яких підтверджень інформації, викладеної в документі, немає.