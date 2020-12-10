Путали малярию с коронавирусом: чем опасен отдых в Африке

Пока Шри-Ланка и Бали закрыты для украинцев из-за пандемии коронавируса, среди туристов популярным становится отдых в африканских странах, включая остров Занзибар в Танзании. Там прекрасный океан, но также есть множество опасных болезней, включая малярию, желтую лихорадку и др.

Украинец Юрий Казаков после экзотического отдыха на Мадагаскаре заболел нетипичным для нашей страны недугом - малярией. Мужчина не спешил обращаться за помощью к врачам, поскольку думал, что у него обычная простуда. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Это было его большой ошибкой, потому что Юрий впал в кому почти на месяц. Мужчина предполагает, что его укусил малярийный комар, когда он ночью гулял по пляжу.

"Единственное живое существо, убившее больше всего людей - это малярийный комар. Два с половиной миллиарда людей в мире находятся под угрозой малярии", - заявил военный врач Александр Здир, который работал в африканских странах.

По его словам, малярия - это не единственная экзотическая болезнь в Африке. Поэтому украинским военным, проходящим службу на этом континенте, делают прививки от желтой лихорадки, холеры, гепатита А и Б, дифтерии, столбняка и других инфекций.

Это обязательный перечень вакцин, без которых военнослужащий не может выехать в эту страну.

Врачи советуют перед поездкой в африканские страны делать прививки от гепатита и желтой лихорадки, а по возвращению в Украину сдавать анализы на тропические инфекции.

Уже были случаи, когда медики путали малярию с коронавирусом, а после смерти человека, оказывалось, что был ошибочно поставлен диагноз.

Отдых в Африке опасен нетипичными для Украины болезнями (видео: YouTube)

Напомним, от COVID-19 умерла 14-летняя украинка. Врачи обвиняют родителей, которые отказались от госпитализации ребенка.

Ранее украинские врачи спасли 3-летнюю девочку с осложнениями COVID-19, которая месяц была в коме.