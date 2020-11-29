Не пустили без масок: неадекваты устроили драку и погоню за маршруткой по Киеву (видео)

В Киеве в субботу, 28 ноября, несколько молодых людей пытались войти в общественный транспорт без средств индивидуальной защиты. Водитель и другие пассажиры маршрутки сделали мужчинам замечание, однако те отреагировали на него агрессивно. В результате словесной перепалки завязалась драка, которая впоследствии переросла в погоню. Детали инцидента и видео с места происшествия опубликовали в сообществе "Киев Оперативный" в Facebook.

Как уточняется, инцидент произошел в районе Лесного массива в Киеве в одном из автобусов 706-го маршрута.

"На Лесном несколько молодых людей пытались залезть в маршрутку #706. Вся их проблема заключалась в том, что один из них отказался надевать маску. Другие пассажиры и водитель сделали им замечания. Слово за слово и началась драка. Их выгнали из маршрутки, но они не сдались - сели в такси и поехали догонять маршрутку", - говорится в сообщении.

Как мы ранее писали, в Киеве на Виноградаре поймали маршрутчика, который ездил без маски и был под кайфом.

Недавно мы писали, что в Харькове полиция "ловила" пассажиров без маски в вагонах метро. В сети показали видео.

Ранее сообщалось, что агрессивный водитель в Киеве силой вытолкнул пассажира из маршрутки.