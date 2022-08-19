Пусть поет в КНДР и в Приднестровье: Павел Зибров разнес предательницу Таисию Повалий

"Это было такое издевательство, когда на 9 мая она пела "Рідна мати моя" в кремлевском дворце перед военными. Это было издевательство, Марина (жена артиста - ред.) плакала, слезы текли, у меня ком стоял в горле: "Что же ты делаешь, Тая?". Ну, мы уже поняли, что она оторвана, и она не является Народной артисткой Украины, она является народной артисткой Кремля. И с ним и останется", - сказал Зибров.

"Это - оторванный ломоть. Все, забыли про Повалий. Пусть себе поет в Северной Корее, на Кубе, в Приднестровье - там ее дорога", - добавил певец.

В то же время артиста приятно поразил российский актер и ведущий Максим Галкин.

"Тихонько он выехал, закрыл дверь, и сказал: "До свидания, расия!". И то, что он отправляет часть гонораров украинским детям, беженцам - это большой, душевный жест", - пояснил Зибров.

Также певец в восторге от украинских звезд.

"Могилевская Наталья, я смотрел, выступала в бомбоубежищах, метро. Вакарчук Святослав - поразил, потому что с гитарой, без аппаратуры выезжал на бригады, в горячие точки Харьковской и Николаевской областей. Просто ребята на полянке сидели, а он с ними говорил, пел. Безусловно, Тарас Тополя - у него трое детей, он имел полное право уехать к своей жене и детях, но он надел военную форму, взял автомат и вместе со своими парнями с бригадой служит. И это поступок настоящего мужчины, настоящего воина, настоящего гражданина", - подчеркнул Зибров.

Добавим, что сейчас Павел с женой живут в селе Ходосовка под Киевом. Они "в относительной безопасности", но, говорит певец, "безопасность в душе, как у украинского народа - где бы ты не был, но все равно волнуешься за Украину, за нашу землю".