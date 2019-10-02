И пусть весь мир подождет: в Киеве два водителя устроили драку (видео)

Водители подрались из-за небольшого ДТП прямо в центре столицы
В Киеве, на улице Бассейной, два водителя начали разборки между собой прямо во время оживленного движения и спровоцировали пробку. Видео инцидента опубликовали на странице сообщества Dtp.kiev.ua.
На кадрах видео видно, что конфликт между водителями разгорелся после столкновения автомобилей. Мужчины вышли из своих машин и начали размахивать руками. Словесная перепалка быстро перешла в драку. А автомобили зачинщиков потасовки перегородили две из четырех полос оживленной дороги, что спровоцировало образованию огромной пробки.
"В центре Киева два джентльмена оформляют европротокол!" – сказано в подписи под видео. Стоит отметить, что на момент драки представителей патрульной полиции не видно и возможно водители решили разобраться самостоятельно, с помощью кулаков.
Пользователи сети отреагировали на видео инцидента и отметили, что сотрудников полиции на месте явно не хватает.
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