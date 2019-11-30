Пусть ест на здоровье: Комаровский развеял миф о популярном продукте

Доктор Евгений Комаровский развеял популярный миф о луке, а также рассказал в каком количестве можно потреблять продукт ребенку. Об этом эксперт информирует в социальной сети Instagram.

Если ребенок ест лук и никаких проблем не возникает, то есть можно. Если же есть проявления болезни либо недомогание, тогда нужно обратить внимание и, возможно, посетить врача.

"Если вам просто не хочется, чтобы от ребенка несло луком или чесноком, когда вы его целуете, то возникает встречный вопрос: откуда ребенок взял лук? Он же не пошел в магазин сам, купил лук или чеснок и теперь его назло вам ест? Если вам это не нравится, то не давайте это ребенку", - сказал Комаровский.

По словам доктора, ребенку можно каждый день давать лук, а можно не давать вообще - на качество жизни и здоровье это не влияет.