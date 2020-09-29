"Пункт назначения" по-черкасски: пятиметровые бревна выпали из грузовика перед авто

Бревна (фото: pixabay.com)

Незакрепленные бревна выпадали на трассу перед автомобилями

По дороге из Мошны в Черкассы с лесовоза выпало несколько незакрепленных стволов деревьев длиной около 5 метров. ДТП с пострадавшими удалось избежать благодаря водителю легкового авто, который ехал позади грузовика и объехал вылетевшие стволы.

Видео инцидента опубликовали в сети. На нем видно, как из грузовика выпадают на проезжую часть два незакрепленных бревна.

Большие бревна выпали из грузовика перед авто (видео: YouTube)

Стоит отметить, что данное видео напоминает сюжет из фильма ужасов "Пункт назначения 2", в котором бревно вылетело из грузовика, убило водителя авто, едущего сзади, и стало причиной чреды аварий на трассе.

Напомним, пьяный в хлам водитель на донецких номерах устроил переполох под Киевом. Инцидент произошел в Гатном Киевской области. Сначала неадекватный мужчина протаранил машину Tesla, в которой находился ребенок. Потом он въехал в маршрутку, и начал врезаться в бордюры и заборы.

После того водитель Тойота "Лендкрузер Прадо" попытался скрыться с места ДТП без колеса. В комментариях украинцы возмутились действиями пьяного водителя и осудили его.

Ранее мы писали о том, что под Запорожьем пьяная 31-летняя мать чуть не угробила 7-летнюю дочь на мопеде. Женщина не справилась с управлением и влетела в бетонный забор. Инцидент произошел в Молочанске Токмакском районе.