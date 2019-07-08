Пуля прошла навылет: кавказец устроил стрельбу в ресторане Киева (фото)

Стрельба в ресторане Capri на Троещине в Киеве произошла в ночь на понедельник, 8 июля. В зал заведения по адресу улица Теодора Драйзера, 4а, ворвался мужчина кавказской национальности и открыл стрельбу из травматического пистолета. Об этом сообщает Информатор.

Происшествие случилось около 2:45 ночи. В результате ЧП была ранена девушка-бармен. Стрелку удалось сбежать.

В полиции рассказали, что посетитель кавказской национальности настойчиво пытался войти в ресторан, но его не пускала охрана. Мужчину это вывело из себя, он достал травмат и выстрелил в охранника. К счастью, в секьюрити стрелок не попал.

В ресторане Киева произошла стрельба (фото: kiev.informator.ua)

Но ему удалось прорваться внутрь заведения, где он и совершил несколько выстрелов. Одна из пуль прошла на вылет через плечо девушки-бармена. Пострадавшую срочно госпитализировали в ближайшее медицинское учреждение.

После стрельбы мужчина сбежал и скрылся во дворах Троещины. Сейчас на его розыск направлены все силы правоохранителей.

В ресторане Киева произошла стрельба (фото: kiev.informator.ua)

Напомним, недавно в центре Киева около Бессарабского рынка произошла стрельба. Двое мужчин устроили конфликт из-за девушки.

К слову, недавно под Киевом совершено нападение на съемочную группу телеканала СТБ. Журналисты снимали очередную передачу программы про экстрасенсов в одном из многоквартирных домов Вышгорода, и это вызвало возмущение местного жителя, который с пистолетом в руках решил их прогнать.

Такде мы писали о том, что в Одессе напали на журналистку "STOP коррупции" Асю Глуцкую. Автомобиль съемочной группы протаранили неизвестные, которые также угрожали девушке и запугивали.