Пульмонолог объяснила, почему у пациентов коронавирус быстро переходит во "вторую волну"

У пациентов с коронавирусом сложность течения болезни и симптомы могут быть разными: в некоторых случаях все ограничивается только потерей обоняния, а в других - сразу развивается пневмония.

Об этом рассказала заведующая пульмонологического отделения областной клинической больницы в Черновцах Светлана Коваленко в интервью "24 каналу".

"Дело в том, что в отличие от многих респираторных вирусных инфекций, COVID-19 развивается волнообразно", - отметила доктор медицинских наук.

Врач рассказала, что у пациентов с легким течением все ограничивается лишь "первой волной".

"Такие пациенты не нуждаются ни антибиотиков, ни госпитализации - они находятся на самоизоляции дома под контролем семейного врача и уже на 7-10 день чувствуют себя хорошо", - объяснила пульмонолог.

При этом Коваленко обратила внимание, что часто у пациентов заболевание быстро переходит в так называемую "вторую волну", когда вирус вызывает вторую атаку и существенное ухудшение состояния пациента.

Такое происходит примерно через неделю-две после начала заболевания.

"И здесь важно не медлить как пациентам, так и врачам, чтобы не допустить дальнейшего ухудшения состояния", - добавила она.

Доктор связывает внезапные ухудшения состояния больных COVID-19 цитокиновым штормом - то есть реакцией организма на коронавирусную инфекцию, когда иммунная система человека слишком сильно и неразборчиво реагирует на нее.

"Не зря о "цитокиновом шторме" так много разговоров сейчас, ведь его неконтролируемый ход может привести к поражению органов-мишеней (сердечно-сосудистая система, легкие, почки), запустить целый каскад патологических процессов и, как следствие привести, к смерти", - рассказала Коваленко.

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