Пухнасті антидепресанти. Ці домашні тварини продовжують життя людини на 10 років
Вчені довели, що власники домашніх тварин живуть довше. Дослідження показують, що люди, які заводять пухнастих або пернатих друзів, можуть продовжити своє життя на 5-10 років завдяки позитивному впливу тварин на здоров'я та емоційний стан.
Які саме тварини продовжать ваше життя - читайте в матеріалі РБК-Україна.
Як тварини впливають на тривалість життя?
Домашні улюбленці допомагають зменшити стрес, знизити ризик серцево-судинних захворювань, покращити фізичну активність та соціальну взаємодію. Постійний контакт із тваринами підвищує рівень окситоцину – "гормону щастя", а також допомагає боротися з депресією.
Ось 5 видів домашніх тварин, які мають найбільший позитивний вплив на здоров’я людини.
Собаки - найкращі друзі для серця
Регулярні прогулянки з собакою зміцнюють серцево-судинну систему, зменшуючи ризик інфаркту та інсульту.
Власники собак на 36% рідше страждають від гіпертонії.
Спілкування з собакою знижує рівень кортизолу – гормону стресу.
Коти - природні терапевти
Пухнасті улюбленці зменшують тривожність та сприяють розслабленню.
Доведено, що котяче муркотіння на частоті 25-150 Гц стимулює відновлення кісток і знижує артеріальний тиск.
Власники котів на 30% рідше страждають від серцевих хвороб.
Птахи - антидепресанти в домі
Щебетання птахів заспокоює нервову систему та допомагає боротися з депресією.
Догляд за папугами покращує когнітивні функції та пам’ять.
Люди похилого віку, які мають птахів, рідше страждають від самотності.
Акваріумні рибки - природний релакс
Спостереження за рибками знижує тиск та частоту серцевих скорочень.
Власники акваріумів рідше стикаються зі стресом та безсонням.
Вода та плавні рухи риб створюють ефект медитації.
Гризуни - невеликі, але корисні друзі
Хом’яки, морські свинки та кролики допомагають боротися зі стресом.
Гладити тваринку – це свого роду терапія, яка знижує рівень тривожності. Дітям із порушеннями мови та соціальних навичок рекомендують взаємодію з гризунами для розвитку комунікації.
Домашні тварини - не просто улюбленці, а справжні помічники в продовженні життя. Вони зменшують ризик захворювань, покращують психічний стан і дарують радість кожного дня.
До речі, нещодавно ми розповідали про те, як мама-собака принесла до ветеринарної клініки цуценя без свідомості.
А також писали про те, які породи собак найбільш чутливі до холоду.
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