Пухлина довжиною чверть метра та 9 л всередині: лікарі врятували жінку від гігантського утворення

У Львові медики зіткнулися з нестандартною ситуацією - у молодої жінки була просто гігантська пухлина, яка мала довжиною аж чверть метра та всередині ця пухлина містила майже 9 літрів рідини. Лікарям прийшлося провести надскладну операцію, щоб врятувати жінці життя.
Деталі про цю неймовірну історію спасіння життя розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на повідомлення Першого медичного об'єднання Львова у Facebook.
Пацієнтці 28 років і вона - жителька Львова. Протягом пів року жінка бачила, як змінюється її тіло - почав дуже дивно рости живіт. При цьому в інших частинах тіла вона зовсім не погладшала. Рідні жінки звернули увагу на аномалію та вмовили її звернутися до лікаря.
Жінка пройшла обстеження у спеціалістів в лікарні Святого Пантелеймона і під час УЗД та КТ-обстеження медики виявили величезне нове утворення, розміром 20 на 25 см. Ця пухлина займала майже усю черевну порожнину пацієнтки.
Як з'ясували лікарі, це була доброякісна пухлина, що утворюється з епітелію яєчника. По суті, це капсула, яка заповнена всередині рідиною. Такі новоутворення дуже стрімко ростуть і можуть перетворюватися на злоякісні. Тому єдине лікування такої кістоми яєчника - видалення пухлини.
Лікарі гінекологічного відділення Оксана Непийвода та Тарас Бучинський успішно виконали лапароскопічну цистектомію. Вони зробили три невеликі розрізи по 1,5 см, щоб обійтися без розтину черевної порожнини.
І їм вдалося видалити усю гігантську пухлину через три розрізи. А згодом зібрали з неї ціле відро рідини - аж 9 літрів. Потім видалили й саму капсулу, яка важила 1,5 кг.
Вже на другу добу після операції молоду пацієнтку виписали додому. І лікарі закликають жінок не нехтувати своїм здоров'ям.
"Профілактика завжди краща за лікування. Тому для попередження будь-яких ризиків важливо пам’ятати про регулярні огляди. На жаль, лише 25-30% жінок проходять щорічний профогляд в акушер-гінеколога. І часто причина цьому - вагітність і пологи, а не своєчасна турбота про власне здоров’я", - каже завідувачка гінекологічного відділення Оксана Непийвода.
Лікарі зі Львова врятували жінку з гігантською пухлиною (фото: facebook.com/1tmolviv)
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