Пухлина довжиною чверть метра та 9 л всередині: лікарі врятували жінку від гігантського утворення

Як з'явилася гігантська пухлина

Пацієнтці 28 років і вона - жителька Львова. Протягом пів року жінка бачила, як змінюється її тіло - почав дуже дивно рости живіт. При цьому в інших частинах тіла вона зовсім не погладшала. Рідні жінки звернули увагу на аномалію та вмовили її звернутися до лікаря.

Жінка пройшла обстеження у спеціалістів в лікарні Святого Пантелеймона і під час УЗД та КТ-обстеження медики виявили величезне нове утворення, розміром 20 на 25 см. Ця пухлина займала майже усю черевну порожнину пацієнтки.

Як з'ясували лікарі, це була доброякісна пухлина, що утворюється з епітелію яєчника. По суті, це капсула, яка заповнена всередині рідиною. Такі новоутворення дуже стрімко ростуть і можуть перетворюватися на злоякісні. Тому єдине лікування такої кістоми яєчника - видалення пухлини.

Як проводили операцію

Лікарі гінекологічного відділення Оксана Непийвода та Тарас Бучинський успішно виконали лапароскопічну цистектомію. Вони зробили три невеликі розрізи по 1,5 см, щоб обійтися без розтину черевної порожнини.

І їм вдалося видалити усю гігантську пухлину через три розрізи. А згодом зібрали з неї ціле відро рідини - аж 9 літрів. Потім видалили й саму капсулу, яка важила 1,5 кг.

Вже на другу добу після операції молоду пацієнтку виписали додому. І лікарі закликають жінок не нехтувати своїм здоров'ям.

"Профілактика завжди краща за лікування. Тому для попередження будь-яких ризиків важливо пам’ятати про регулярні огляди. На жаль, лише 25-30% жінок проходять щорічний профогляд в акушер-гінеколога. І часто причина цьому - вагітність і пологи, а не своєчасна турбота про власне здоров’я", - каже завідувачка гінекологічного відділення Оксана Непийвода.

Лікарі зі Львова врятували жінку з гігантською пухлиною (фото: facebook.com/1tmolviv)