ПЦР такое не обнаруживает: в Японии разработали новый COVID-тест

Ученые из Японии разработали новый тест для определения коронавируса. Исследователи, зная, что медики часто диагностируют COVID-19 даже при негативных результатах ПЦР-теста, решили помочь врачам в оценке симптоматики заболевания. Так, специалисты придумали тест, помогающий выявить нарушения обоняния у человека и на ранней стадии обнаружить вирус.

Японские ученые создали набор для тестирования, который способен определять коронавирус на ранних стадиях. Группа исследователей из университета Дзюнтэндо заявляет, что их разработка поможет выявить у человека нарушение обоняния.

Ученые исходили из того, что более 80% больных COVID-19 теряют вкус. Однако, отмечается, при слабых симптомах такое нарушение выявить очень сложно.

В наборе для тестирования используется специальных запах, напоминающий аромат зеленых яблок и карамели. Его интенсивность отрегулирована таким образом, чтобы он "соответствовал минимальным уровням, которые способны обнаружить люди с нормальным состоянием чувства обоняния".

Стоит отметить, что потребность в тестировании симптомов стоит достаточно остро. Ученые надеются, что разработка поможет сэкономить медикам время для установки диагноза, а также иметь более объективную информацию о состоянии пациента и оперировать более точными сведениями о симптомах.

Учитывая, что ПЦР-тест в 30% случаев дает ложноотрицательный результат, разработка японских ученых может помочь повысить точность определения наличия вируса.