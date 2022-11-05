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"Пташка" з "Азовсталі" показала нареченого, який загинув на війні: щемливе відео

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Субота 05 листопада 2022 19:26
"Пташка" з "Азовсталі" показала нареченого, який загинув на війні: щемливе відео "Пташка" показала свого нареченого (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Парамедикиня Катерина Поліщук із позивним "Пташка" розповіла про хлопця, який загинув на війні. Вона заявила, що її коханий тепер став янголом.

Відео вона опублікувала на своїй сторінці в Intagram.

Дівчина розповіла, що війна дала їй найцінніше, але водночас і забрала. Катерина зазначила, що її хлопець став янголом, який тримає її крила розгорнутими та оберігає.

Вона зазначила, що у серці з коханим вона пройшла Маріуполь, "Азовсталь" та полон. Наречений показав Катерині, що таке справжнє кохання, вірність і побратимство. Він був справжнім воїном, напарником та другом.

"Ти навчив мене бути вірним своїй війні, а вона тебе в мене забрала", - написала вона.

Також хлопець не любив, коли дівчина плаче, тому зараз вона бореться за двох.

"З твоїм іменем на вустах я боротимусь до останнього подиху. Пробач, що ми не встигли поділитись прізвищем", - додала "Пташка".

У коментарях користувачі підтримують дівчину та пишуть, що хлопець завжди буде оберігати її з неба.

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Раніше окупанти показували інтерв'ю з полоненою "Пташкою", де вона зганьбила пропагандистів.

Також Катерина розповідала, чи братиме участь у "Голосі країни".

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Азовсталь Пташка Катерина Поліщук