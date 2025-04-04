Психологиня Холоденко шокувала зізнанням про невиліковну хворобу, з якою бореться з 12 років

Журналістка запитала у психологині про її ставлення до препарату Ozempic, який зараз стало модно колоти, щоб швидко скинути зайву вагу.

За словами Холоденко, у 12 років їй діагностували цукровий діабет другого типу, і Ozempic - це препарат насамперед для діабетиків.

"Цей препарат створений саме для таких людей, як я. У мене діабет другого типу. Він у мене з 12 років, можливо, з самого народження", - зізналася вона.

Також вона розповіла про свій досвід використання цього препарату.

"Мені його призначали офіційно в Німеччині. Я навіть колола його десь чотири місяці, але я дуже несистемна, тому сама це потім закинула. Я відчула, що він має "антидепресантну" дію. Я відчула, що стала спокійнішою - і до їжі, і емоційно. У нас же часто емоції супроводжуються заїданням", - наголосила Холоденко.

Зазначимо, що у 2021 році психологиня говорила, що в неї підозра на діабет, а не стверджувала прямо про це.

Хто така Наталя Холоденко

Наталя Холоденко - психологиня та блогерка, яка здобула неабияку популярність завдяки своїм книжкам, семінарам і виступам на телебаченні.

Останніми роками Холоденко не раз потрапляла в скандали, роблячи неоднозначні заяви. Так, після початку повномасштабного вторгнення Наталя висловилася, що у росіян "національного масштабу аутизм". Також психолог зазначила, що люди з РАС "не мають емпатії від народження". Це порівняння викликало великий резонанс у мережі, зокрема, серед батьків, чиї діти мають цей діагноз.

Холоденко виховує двох дітей: сина Ларіона та доньку Вів'єн.

Під час війни в Україні психологиня живе за кордоном - у Монако.

Минулого року вона запрошувала своїх підписників на день народження. Вартість квитка на свято в одному з найдорожчих готелів Монте-Карло "Ермітаж" стартувала від 25 тисяч гривень.