Психолог рассказал украинцам, как пережить локдаун

С 8 января по 24 января в Украине действует усиленный карантин. На многих украинцах это отразится в психологическом плане. В этом уверен клинический психолог Олег Чабан.

Эксперт выступает за более серьезные и длительные ограничения, он считает, что их нужно нужно внедрять на длительное время и делать их более строгими. Только тогда это повлияет на распространение коронавируса. Об этом пишет "Украина 24".

"Нужно заканчивать элементарный пофигизм у населения помнить, что этого можно избежать, "шлифовать" алкоголем. Я за три и даже четыре недели локдауна. Тогда он действительно будет эффективным. Я понимаю, что правительство должно принимать взвешенные решения относительно бизнесменов, компенсации, но это моя врачебная позиция", — заявил Чабан.

Психолог отметил, что также из-за длительного локдауна начинают распадаться семьи, а у людей добавляется больше стресса.

"Я консультирую пациентов, которые расплачиваются своими эмоциями, в том числе не то, что они боятся заболеть или уже заболели, а сидят в изоляции. Эта тема не новая, ее начали поднимать еще наши китайские коллеги, затем европейские. Они провели четкие корреляции — чем дольше локдаун, тем больше эмоций человека становятся напряженными. Агрессия, алкоголизм, депрессивные, стрессовые расстройства, появилась куча пациентов с тревожно-паническими расстройствами во всем мире. Начинают распадаться семьи, люди не выдерживают совместного пребывания так долго", — рассказал психолог.

По словам эксперта, важно каждый день придерживаться режима дня.

"Все начинается со слова "планирование". В любом случае не избегайте рутины, если вы поднимались в 6 утра, продолжайте вставать, обед в час, а не 100 посещений холодильника, обязательно планировать, что вы сделаете физически, ну, например, поможете жене навести порядок. То есть планирование, занятость ", - сказал Чабан.

Как мы ранее писали, в Украине вступил в силу ужесточенный карантин с 00:00 часов 8 января. Ограничения будут действовать до 25 января.