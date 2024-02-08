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Психолог пояснив, чому чоловіки так часто ображають жінок

Чому чоловіки так часто ображають жінок (фото: Freepik)
Автор: Юлія Любченко

Чоловіки досить часто ображають жінок, особливо. своїх і навіть не помічають цього, або ж ще гірше - роблять це навмисно.

А чому так відбувається, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на відео-розмову психолога Дмитра Остапенка з Олегом Богомазом.

Чому чоловіки ображають та зневажають жінок 

У стосунках буває так, що чоловіки не чують своїх жінок, вони їх зневажають, кажуть різкі та образливі речі та це не є нормою, але ця поведінка має пояснення. 

Так, жінки також можуть бути такими в мати таку ж модель поведінки, але через менші сили, вони себе найчастіше стримують. 

На думку Олега Богмаза, така поведінка прояв сильної агресії, яка може довго накопичуватися в людині. Це може виражатися у неповазі, злості, рукоприкладстві. 

"Це спосіб визволення болі зсередини себе. Це як поранена собака, ти їй хочеш допомогти, а вона тебе кусає у відповідь. Це стан покаліченого серця і воно могло бути таким з дитинства", - каже Олег. 

Чому чоловіки так часто ображають жінок (фото: Freepik)

Також експерт зауважив, що як правило, такі чоловіки виховувалися при агресивних батьках. Тобто, чоловік не бачив іншої моделі поведінки, його, можливо, били й тепер для нього єдина форма спілкування з людьми - це агресія. 

Такі чоловіки, можуть мати певну установку "Будь чоловіком", яка просто не дозволяє йому бути добрим, адже "чоловік" - це щось сильне та грубе в його світі. Адже така модель поведінки передавалась у деяких родинах з покоління в покоління. 

Адже, наприклад, ті чоловіки, у яких тато в родині пив та бив маму - більше немає іншого виміру, він недолюблений, а звідси й агресія, яку він визволяє завдяки грубощам для рідних людей, тобто, для дружини, нареченої, коханої дівчини тощо. 

"Ще однією медично доведеною причиною є чоловіча порно-залежінсть. Від цього чоловіки стають менш чутливі, проявляють ту ж саму агресію та менше цікавляться своєю жінкою. Адже порнографія робить чоловіка отупівшим і тут його треба рятувати". - розповідає Богомаз.

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