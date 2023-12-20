"Психи реально": українофобний актор серіалу "Інтерни" потрапив під кулі

Іван Охлобистін зловив кулю під час чергової поїздки на Донбас та залишився живим і здоровим.
Про те, як це сталося, повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-stories доньки актора.
Зірка серіалу "Інтерни", який зіграв головну роль Іван Охлобистін давно та відверто каже про свою ненависть до України, до того ж без всяких очевидних причин. Він допомагає російській армії тим, чим може. Саме тому актор часто буває у Донецьку з гуманітарною місією, яка вбиває український народ.
Днями Охлобистін знову поїхав на Донбас та натрапив на небезпеку. Справа в тому, що актор потрапив під обстріл і в прямому сенсі цього слова,"зловив" кулю, яка не пройшла крізь його бронежилет.
Тож, скандальний актор залишився живим та неушкодженим. Про цю ситуацію розповіла його донька, назвавши своїх батьків психами.
"Мама з татом в черговий раз їздили на Донбас. Відвозили гуманітарну допомогу. Мама поїхала у Ростов за добавкою допомоги, поки тато потрапив під обстріл та зловив кулю, Слава богу, у бронік. Пишаюся неймовірно, психи реально", - пише дочка Охлобистіна.
Скриншот
Також нижче жінка повідомила, що за цю гуманітарну допомогу відповідають не лише її батьки, а ще й такі фонди, як:
Отже, розсекретила назви тих "благодійних" фондів, що підтримують звірства, що спрямоване проти українського народу.
Варто нагадати, що Іван неодноразово різко висловлював свою позицію, тим самим лише посилив свій негативний образ в очах тих, хто раніше вважав його гарною, чемною і талановитою людиною.
Раніше ми розповідали про те, що Охлобистіна висміяли за істерику через Томома.