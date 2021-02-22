Превратился в овощ: адвокат пастыря-педофила со Львова сделала заявление

Преступления Московченко за 15 лет

Роман Московченко почти 15 лет совершал насилие над девочками. Он работал координатором внешних связей в учебно-воспитательном комплексе "Школа-гимназия святой Софии" с 2003 по 2018 год. Руководство заведение разрешило пастору организовать собрания общества "Дети Христа" на территории школы. Именно там он и занимался развращением девочек в возрасте от 11 до 14 лет.

"Он приводил потерпевшую в отдельное складское помещение на территории храма, где совершал в отношении малолетней развратные действия сексуального характера, которые выражались в том, что он приказывал потерпевшей обнажать свои половые органы и с целью удовлетворения своей половой страсти рассматривал обнаженную малолетнюю потерпевшую и прикасался пальцами рук к ее половым органам", - говорится в материалах дела.

Установлено, что мужчина не только заставлял девочек раздеваться, но и совершал насилие над детьми. В качестве объяснения, он говорил, что это наказание за плохое поведение или возмещение за понесенные расходы на них.

Жертвы пастыря-педофила

Среди пострадавших пастора были дети из разных семей – как из полноценных, так и дети сироты, лишенные родительской опеки. За 15 лет ни один ребенок не рассказал о действиях Московченко, и никто из коллег-педагогов даже не заподозрил, что он занимается противоправными действиями.

Мало того, Московченко в помещении храма "Святого Архистратига Михаила", где также проводил лекции для детей, совершал такие же действия в отношении девочек.

Московченко возглавлял христианское сообщество, которое занималось организацией христианских детских лагерей, проведением лекций для детей на религиозную тематику, посещало с подарками и выступлениями детские дома и интернаты. К Московченко дети относились с теплотой и его любили.

Роман Московченко

В 2019 году одна из жертв пастыря-педофила обратилась в полицию и рассказала, что он совершал с ней противоправные действия, когда она была несовершеннолетней. Позже в полицию обратилось еще пять девушек. Было заведено уголовное дело и обнаружено 11 жертв пастора. С 2005 году на счету у Московченко 147 эпизодов по факту половых преступлений.

"Были установлены жертвы злоумышленника, сегодня это - молодые женщины. Но в то время они еще были детьми, ведь первые факты развращения и изнасилования датируются 2005 годом. Многие из них не хотели вспоминать эти события - и их можно понять. Однако правоохранители, благодаря кропотливой и слаженной работе, собрали доказательную базу, достаточную для того, чтобы мы могли сообщить злоумышленнику о подозрении в совершении одиннадцати преступлений", - говорят в полиции.

Роман Московченко с воспитанницами

Арест Романа Московченко

В 2020 году его арестовали и провели обыск у него дома. Следователи обнаружили и изъяли цифровые носители информации с фото и видео. Они указывают на то, что подозреваемый совершал действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Психолого-психиатрическую экспертизу Московченко провели в рамках досудебного расследования. Медики установили вменяемость обвиняемого, а значит – его можно осудить.

Позиция адвоката Московченко

Сам Роман Московченко свою вину не признает и от всех обвинений отказывается. Как рассказала его адвокат Анна Худоба, он "стал овощем" и неоднократно пытался совершить самоубийство. Защитник настаивает на повторной психолого-психологической экспертизе. К тому же она утверждает, что дело очень неоднозначное и сроки давности многих преступлений уже минули.

"Вменяемость установлена по состоянию на октябрь прошлого года. Но пока у него очень серьезные расстройства и он не только нуждается, а требует лечения, немедленного вмешательства психиатра. Он стал овощем. И об этом известно правоохранительным органам", - заявила адвокат.

Учебное заведение, в котором работал Московченко, хранит молчание. Они не комментируют ситуацию. Известно, что это частная школа с религиозным уклоном.