В прямом эфире сцепились нардеп Шуфрич и Верещук: возьмите себя в руки и не верещите!

Конфликт между парламентариями начался с того, как Шуфрич попросил Ирину "не верещать", тем самым иронизируя над ее фамилией.

"Ирина, я прошу вас, я сейчас снова буду вспоминать неудобное для вас слово. Не перебивайте! Не верещите, я прошу вас, я знаю, что у вас очень красивая фамилия. Но не надо верещать, когда я говорю" , - сказал в эфире Шуфрич.

Верещук ответила на этот выпад Шуфрича и попросила его взять себя в рук и "не истерить".

"Шуфрич, ведите себя корректно. Просто возьмите себя в руки и не истерите. У нас либо есть дискуссия, либо ее нет. Я вас прошу, спокойно. Мне кажется, я вашу фамилию никогда не обыгрываю", - сказала Верещук.

Видео перепалки можно посмотреть здесь.

Напомним, что Ирина Верещук является членом партии "Слуга народа", а также она член Комитета по вопросам нацбезопасности и обороны. Нестор Шуфрич же известен своими скандалами и колкими словами в адрес оппонентов.