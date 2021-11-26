Прямо сейчас: в центре Киева толпа неадекватов нападает на людей (видео)

"Сначала так называемые "правые" разнесли "Хвильовий" (культовый клуб на столичном Подоле - ред.). Теперь, судя по всему, идут с "рейдом" на Нижнеюрковскую (здесь расположено большое количество развлекательных заведений, пабов и художественных пространств - ред.). Полиция бездействует и не реагирует на вызовы. Мы вынуждены бежать из своего клуба, чтобы нас не убили", - рассказал в комментарии Styler участник арт-объединения на Подоле.

По нашей информации, бесчинства на улицах Киева устраивают агрессивные молодые люди, большинство из которых являются участниками ТГ-сообщества "Катарсис", которое называет себя "союзом культурных консерваторов".

Именно эти люди регулярно устраивают подобные налеты на локации Нижнеюрковской с намерением "предотвратить распространение наркотиков".

Нападение на киевский клуб "Хвильовий" вечером 26 ноября (фото: скриншот instagram.com/stories/kiev2c)

При этом хулиганы разрушают частную собственность и запугивают посетителей заведений.

Правоохранители в свою очередь не реагируют на бесчинства. По крайней мере, информации о задержании хулиганов, позиционирующих себя "традиционалистами", нет.

При том, что владельцы и посетители киевских клубов и арт-площадок, а так же активисты неоднократно привлекали внимание к таким преступным "рейдам".

На киевский клуб "Хвильовий" напала группа молодчиков 26 ноября (фото: скриншот instagram.com/stories/kiev2c)

Видео с "Хвильового", где люди спасались от нападавших, можно посмотреть по этой ссылке.

Видео: нападение в Киеве на Подоле 26 ноября