Где и как пройти тест на коронавирус в Украине: инструкция и советы

Количество больных на коронавирус в Украине и мире ежедневно растет.

А ограничительные меры только усиливаются. При этом, проверить себя на наличие инфекции самостоятельно - на самом деле невозможно. Для выявления COVID-19 в Украине на сегодняшний день существует две тест-системы.

"Основной тест, который диагностирует коронавирусную инфекцию - это полимеразная цепная реакция. Берется смыв из носоглотки - необходимо иметь специалиста, необходимо иметь оборудование, необходимо иметь даже специальную комнату, для того, чтобы получить четкий, достоверный результат. Так называемые экспресс-тесты – это выявление антител", - рассказал иммунолог Федор Лапий в программе "Ранок з Україною".

Но даже сделав экспресс-тест, быть уверенным, что коронавируса в организме нет - нельзя. Ведь они имеют лишь 85% чувствительности. То есть остается 15% вероятности, что вы больны. К тому же быстрые тесты проводят только тем, кто болеет более 6 дней. Но и его результат должны подтвердить лабораторно. Проходить проверку на коронавирус нужно только в государственных больницах, потому что частные клиники также не дают гарантии достоверности результата.

"Здесь вопрос - откуда они берут тест-системы. Или это официальные каналы, по которым поступает тест-система. Потому что частные лаборатории покупают тест-системы на рынке, и кто продавец, насколько можно ему доверять, не подделка ли это... Тут могут быть определенные сомнения. Те, кто подделывал лекарства, могут подрабатывать тест-системы", - комментирует иммунолог.

Пока в Украине, как и во многих других странах, ждут усовершенствованный вариант экспресс-тестов. Быстрые тесты на коронавирус якобы предлагают в интернете за бешеные деньги. Происхождение таких тестов очень сомнительное. А за их подделку мошенникам "светит" немаленький срок.

"Подделка лекарственных препаратов в стране - это уголовное преступление, минимально от 5 до 8 лет лишения свободы", - говорит юрист Юрий Белоус.

А если подделка повлечет за собой смерть человека - преступник может попасть в тюрьму пожизненно. Поэтому будьте внимательны и не поддавайтесь панике. При наличии первых симптомов коронавируса обращайтесь к семейному врачу и не помогайте обогатиться мошенникам, советуют специалисты.

Напомним, что 29 марта в Украину прибыл второй рейс с медицинским инвентарем из Китая.