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Пройдіть цей простий тест і дізнайтеся, чи є у вас зараз депресія

Як пройти тест на депресію (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Депресія має кілька ступенів тяжкості - від легкої до тяжкої. Але в будь-якому разі, думати, що саме минеться, не варто. Адже депресія - це не просто поганий настрій, це хвороба, яку треба обов'язково лікувати.

Про це розповів відомий лікар-невролог Євген Скрипник в Instagram.

Що таке шкала депресії PHQ?

Опитувальник Patient Health Questionnaire, або PHQ, був розроблений для діагностики п'яти різних розладів командою фахівців у рамках освітнього гранту компанії Pfizer Inc.

У створенні PHQ брали участь лікарі Роберт Шпіцер, Джанет Вільямс, Курт Кронке та інші.

Пройдіть тест на депресію з 9 питань

Позначте твердження, яке підходить вам найкраще, що відчуваєте протягом останніх 2 тижнів. Кожна відповідь - від 0 до 3 балів. Загалом ви можете набрати від 0 до 27 балів.

Як часто за останні 2 тижні вас турбували такі проблеми?

Зниження інтересу або відчуття задоволення від виконання справ

  • Жодного разу - 0
  • Кілька днів - 1
  • Понад тиждень - 2
  • Майже кожен день - 3

У вас був поганий настрій, ви були пригнічені або відчували безвихідь

  • Жодного разу - 0
  • Кілька днів - 1
  • Понад тиждень - 2
  • Майже кожен день -3

Вам було важко заснути, у вас був переривчастий сон, або ви занадто багато спали

  • Жодного разу - 0
  • Кілька днів - 1
  • Понад тиждень - 2
  • Майже кожен день - 3

Ви були стомлені або у вас було мало сил

  • Жодного разу - 0
  • Кілька днів - 1
  • Понад тиждень - 2
  • Майже кожен день - 3

У вас був поганий апетит, або, навпаки, ви об'їдалися

  • Жодного разу - 0
  • Кілька днів - 1
  • Понад тиждень - 2
  • Майже кожен день - 3

Ви погано про себе думали: вважали себе невдахою, або були в собі розчаровані, або вважали, що підвели свою родину

  • Жодного разу - 0
  • Кілька днів - 1
  • Понад тиждень - 2
  • Майже кожен день - 3

Вам було важко зосередитися (наприклад, на читанні газети або на перегляді телепередач)

  • Жодного разу - 0
  • Кілька днів - 1
  • Понад тиждень - 2
  • Майже кожен день - 3

Ви рухалися або говорили настільки повільно, що оточуючі це помічали, або, навпаки, ви були настільки метушливі або збуджені, що рухалися набагато більше, ніж звичайно

  • Жодного разу - 0
  • Кілька днів - 1
  • Понад тиждень - 2
  • Майже кожен день - 3

Вас відвідували думки про те, що вам краще було б померти, або про те, щоб заподіяти собі якоїсь шкоди

  • Жодного разу - 0
  • Кілька днів - 1
  • Понад тиждень - 2
  • Майже кожен день - 3

Результати:

0-4 - немає депресії

5-9 - легка депресія

10-14 - помірна депресія

15-19 - виражена (помірно-тяжка) депресія

20-27 - тяжка депресія

Як лікується депресія залежно від тяжкості

Легка лікується психотерапією, зміною умов життя, помірна - антидепресанти та психотерапія, виражена та тяжка - в першу чергу антидепресанти.

Пам'ятайте, що результат тесту не є показом вашого діагнозу. Тільки лікар-психіатр вам може встановити діагноз!

Раніше ми писали про 10 симптомів депресії, які ви могли не помітити.

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