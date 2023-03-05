Пройдіть цей простий тест і дізнайтеся, чи є у вас зараз депресія

Депресія має кілька ступенів тяжкості - від легкої до тяжкої. Але в будь-якому разі, думати, що саме минеться, не варто. Адже депресія - це не просто поганий настрій, це хвороба, яку треба обов'язково лікувати.
Про це розповів відомий лікар-невролог Євген Скрипник в Instagram.
Опитувальник Patient Health Questionnaire, або PHQ, був розроблений для діагностики п'яти різних розладів командою фахівців у рамках освітнього гранту компанії Pfizer Inc.
У створенні PHQ брали участь лікарі Роберт Шпіцер, Джанет Вільямс, Курт Кронке та інші.
Позначте твердження, яке підходить вам найкраще, що відчуваєте протягом останніх 2 тижнів. Кожна відповідь - від 0 до 3 балів. Загалом ви можете набрати від 0 до 27 балів.
Як часто за останні 2 тижні вас турбували такі проблеми?
Зниження інтересу або відчуття задоволення від виконання справ
У вас був поганий настрій, ви були пригнічені або відчували безвихідь
Вам було важко заснути, у вас був переривчастий сон, або ви занадто багато спали
Ви були стомлені або у вас було мало сил
У вас був поганий апетит, або, навпаки, ви об'їдалися
Ви погано про себе думали: вважали себе невдахою, або були в собі розчаровані, або вважали, що підвели свою родину
Вам було важко зосередитися (наприклад, на читанні газети або на перегляді телепередач)
Ви рухалися або говорили настільки повільно, що оточуючі це помічали, або, навпаки, ви були настільки метушливі або збуджені, що рухалися набагато більше, ніж звичайно
Вас відвідували думки про те, що вам краще було б померти, або про те, щоб заподіяти собі якоїсь шкоди
0-4 - немає депресії
5-9 - легка депресія
10-14 - помірна депресія
15-19 - виражена (помірно-тяжка) депресія
20-27 - тяжка депресія
Легка лікується психотерапією, зміною умов життя, помірна - антидепресанти та психотерапія, виражена та тяжка - в першу чергу антидепресанти.
Пам'ятайте, що результат тесту не є показом вашого діагнозу. Тільки лікар-психіатр вам може встановити діагноз!
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