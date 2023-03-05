Пройдіть цей простий тест і дізнайтеся, чи є у вас зараз депресія
Депресія має кілька ступенів тяжкості - від легкої до тяжкої. Але в будь-якому разі, думати, що саме минеться, не варто. Адже депресія - це не просто поганий настрій, це хвороба, яку треба обов'язково лікувати.
Про це розповів відомий лікар-невролог Євген Скрипник в Instagram.
Що таке шкала депресії PHQ?
Опитувальник Patient Health Questionnaire, або PHQ, був розроблений для діагностики п'яти різних розладів командою фахівців у рамках освітнього гранту компанії Pfizer Inc.
У створенні PHQ брали участь лікарі Роберт Шпіцер, Джанет Вільямс, Курт Кронке та інші.
Пройдіть тест на депресію з 9 питань
Позначте твердження, яке підходить вам найкраще, що відчуваєте протягом останніх 2 тижнів. Кожна відповідь - від 0 до 3 балів. Загалом ви можете набрати від 0 до 27 балів.
Як часто за останні 2 тижні вас турбували такі проблеми?
Зниження інтересу або відчуття задоволення від виконання справ
- Жодного разу - 0
- Кілька днів - 1
- Понад тиждень - 2
- Майже кожен день - 3
У вас був поганий настрій, ви були пригнічені або відчували безвихідь
- Жодного разу - 0
- Кілька днів - 1
- Понад тиждень - 2
- Майже кожен день -3
Вам було важко заснути, у вас був переривчастий сон, або ви занадто багато спали
- Жодного разу - 0
- Кілька днів - 1
- Понад тиждень - 2
- Майже кожен день - 3
Ви були стомлені або у вас було мало сил
- Жодного разу - 0
- Кілька днів - 1
- Понад тиждень - 2
- Майже кожен день - 3
У вас був поганий апетит, або, навпаки, ви об'їдалися
- Жодного разу - 0
- Кілька днів - 1
- Понад тиждень - 2
- Майже кожен день - 3
Ви погано про себе думали: вважали себе невдахою, або були в собі розчаровані, або вважали, що підвели свою родину
- Жодного разу - 0
- Кілька днів - 1
- Понад тиждень - 2
- Майже кожен день - 3
Вам було важко зосередитися (наприклад, на читанні газети або на перегляді телепередач)
- Жодного разу - 0
- Кілька днів - 1
- Понад тиждень - 2
- Майже кожен день - 3
Ви рухалися або говорили настільки повільно, що оточуючі це помічали, або, навпаки, ви були настільки метушливі або збуджені, що рухалися набагато більше, ніж звичайно
- Жодного разу - 0
- Кілька днів - 1
- Понад тиждень - 2
- Майже кожен день - 3
Вас відвідували думки про те, що вам краще було б померти, або про те, щоб заподіяти собі якоїсь шкоди
- Жодного разу - 0
- Кілька днів - 1
- Понад тиждень - 2
- Майже кожен день - 3
Результати:
0-4 - немає депресії
5-9 - легка депресія
10-14 - помірна депресія
15-19 - виражена (помірно-тяжка) депресія
20-27 - тяжка депресія
Як лікується депресія залежно від тяжкості
Легка лікується психотерапією, зміною умов життя, помірна - антидепресанти та психотерапія, виражена та тяжка - в першу чергу антидепресанти.
Пам'ятайте, що результат тесту не є показом вашого діагнозу. Тільки лікар-психіатр вам може встановити діагноз!
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