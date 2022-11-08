Пройдіть простий тест на ризик раку грудей. 10 питань, які рятують життя

Оцінка ступеню ризику раку молочної залози

Ваш вік:

До 35 років – 0 балів

Старше 35 років – 1 бал

Вік початку перших менструацій:

До 12 років – 1 бал

Після 12 років – 0 балів

Вік перших пологів:

До 30 років – 0 балів

Після 30 років (не було пологів) – 1 бал

Лактація:

Годували грудьми (більше 6 місяців) – 0 балів

Не годували (годували менше 6 місяців) – 1 бал

Чи маєте ви шкідливі звички – куріння, кальян, алкоголь, фаст-фуд, гостра та жирна їжа:

Так – 1 бал

Ні – 0 балів

У ваших родичів були онкозахворювання:

Так – 1 бал

Ні – 0 балів

Ви працюєте зі шкідливими факторами:

Так – 1 бал

Ні – 0 балів

Ви любите засмагати або відвідувати солярій:

Так – 1 бал

Ні – 0 балів

Ви регулярно (хоча б раз на місяць) проводите самообстеження молочних залоз:

Так – 0 балів

Ні – 1 бал

Ви проходите щорічні онкопрофогляди (флюорографія, огляд гінеколога, УЗД органів малого тазу, молочних залоз, щитоподібної залози):

Так – 0 балів

Ні – 1 балів

Підрахуйте бали

Ризик розвитку раку грудей:

Високий ризик – більше 6 балів

Середній – 4-6 балів

Низький – до 4 балів

Як часто треба проводити огляд у мамолога

Найбільш ефективним є щорічне обстеження молочних залоз клінічне і за допомогою УЗД та мамографія після 40 років раз у 2 роки, й біопсія за потреби.

Як провести самодіагностику

Процедуру проводять з 7 по 15-й день менструального циклу. Дивіться нижче інфографіку від МОЗ щодо проведення обстеження вдома:

Фото: facebook.com/phc.org.ua