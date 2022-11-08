Пройдіть простий тест на ризик раку грудей. 10 питань, які рятують життя

Рак грудей – одне з найбільш поширених жіночих онкологічних захворювань, при якому дуже важлива вчасна діагностика.
Гінеколог Лілія Левенець пропонує пройти тест на ризик розвитку раку молочної залози.
Ваш вік:
Вік початку перших менструацій:
Вік перших пологів:
Лактація:
Чи маєте ви шкідливі звички – куріння, кальян, алкоголь, фаст-фуд, гостра та жирна їжа:
У ваших родичів були онкозахворювання:
Ви працюєте зі шкідливими факторами:
Ви любите засмагати або відвідувати солярій:
Ви регулярно (хоча б раз на місяць) проводите самообстеження молочних залоз:
Ви проходите щорічні онкопрофогляди (флюорографія, огляд гінеколога, УЗД органів малого тазу, молочних залоз, щитоподібної залози):
Ризик розвитку раку грудей:
Найбільш ефективним є щорічне обстеження молочних залоз клінічне і за допомогою УЗД та мамографія після 40 років раз у 2 роки, й біопсія за потреби.
Процедуру проводять з 7 по 15-й день менструального циклу. Дивіться нижче інфографіку від МОЗ щодо проведення обстеження вдома:
Фото: facebook.com/phc.org.ua
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