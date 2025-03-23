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Проявляється безсимптомно. Кардіолог назвала стан, який виникає у кожної 4 людини

Кардіолог розповіла, чому підвищується тиск та як протидіяти цьому (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Підвищений артеріальний тиск - це не просто дискомфорт, а серйозний сигнал організму про ризик інсульту, інфаркту та інших серцево-судинних хвороб. Чому важливо регулярно слідкувати за показниками тиску та як запобігти стрибкам?

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку кардіолога Наталії Іванюк.

Чому важливо слідкувати за тиском

Артеріальний тиск - це сила, з якою кров тисне на стінки ваших судин. Якщо цей тиск постійно підвищений, то це називається гіпертонія. Важливо розуміти, що такий стан зазвичай ніяк не проявляється.

"Ви можете роками жити з високим тиском і навіть не здогадуватися про це. Ніяких яскравих симптомів, поки в той же час вона поступово руйнує ваше здоров’я", - зазначила медик.

Можливі наслідки для здоров'я: інфаркт та інсульт.

"Кожен 4-й українець має підвищений тиск, а кожен 2-й не знає, що має підвищений тиск", - пояснила кардіолог.

До того ж гіпертонія щорічно стає причиною приблизно 7,5 мільйона смертей.

Що відбувається, коли тиск тривалий час підвищений 

Високий тиск "б’є" по всьому організму, поступово руйнуючи найважливіші органи:

  • серце - перевантаження серця призводить до інфарктів, серцевої недостатності та аритмій 
  • мозок - пошкодження судин мозку може призвести до інсульту та порушення пам’яті 
  • нирки - ниркова недостатність через порушення кровопостачання 
  • очі - проблеми з зором, а в гіршому випадку - сліпота
  • судини - аневризми, які можуть розірватися в будь-який момент 

Єдиний спосіб дізнатися, що у вас підвищений тиск - регулярно його вимірювати. Важливо, що при гіпертонії лікування повинне бути системним і без пропусків.

Як знизити тиск

Якщо тиск підвищився, важливо діяти правильно, щоб знизити його без шкоди для здоров’я. Ось основні методи:

  • глибоке дихання - повільно вдихайте через ніс, затримайте дихання на 3-5 секунд, потім повільно видихайте через рот. Це допоможе розслабити судини 
  • тепла ванночка для ніг - опустіть ноги в теплу воду (не гарячу), щоб зменшити навантаження на серце 
  • прохолодний компрес на шию - вологий рушник або пакет із льодом допоможуть полегшити стан 
  • чашка теплого чаю з м’ятою - заспокоює нервову систему й поступово знижує тиск 
  • зменшити вживання солі - сіль затримує рідину, підвищуючи тиск. Норма - не більше 5 г на день

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високий тискЗдоров'яКардіолог