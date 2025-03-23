Проявляється безсимптомно. Кардіолог назвала стан, який виникає у кожної 4 людини

Підвищений артеріальний тиск - це не просто дискомфорт, а серйозний сигнал організму про ризик інсульту, інфаркту та інших серцево-судинних хвороб. Чому важливо регулярно слідкувати за показниками тиску та як запобігти стрибкам?
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку кардіолога Наталії Іванюк.
Артеріальний тиск - це сила, з якою кров тисне на стінки ваших судин. Якщо цей тиск постійно підвищений, то це називається гіпертонія. Важливо розуміти, що такий стан зазвичай ніяк не проявляється.
"Ви можете роками жити з високим тиском і навіть не здогадуватися про це. Ніяких яскравих симптомів, поки в той же час вона поступово руйнує ваше здоров’я", - зазначила медик.
Можливі наслідки для здоров'я: інфаркт та інсульт.
"Кожен 4-й українець має підвищений тиск, а кожен 2-й не знає, що має підвищений тиск", - пояснила кардіолог.
До того ж гіпертонія щорічно стає причиною приблизно 7,5 мільйона смертей.
Високий тиск "б’є" по всьому організму, поступово руйнуючи найважливіші органи:
Єдиний спосіб дізнатися, що у вас підвищений тиск - регулярно його вимірювати. Важливо, що при гіпертонії лікування повинне бути системним і без пропусків.
Якщо тиск підвищився, важливо діяти правильно, щоб знизити його без шкоди для здоров’я. Ось основні методи:
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