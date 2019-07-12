Провоцируете сами: доктор Комаровский разрушил миф об отите (видео)

Доктор Евгений Комаровский рассказал, как неправильный уход за ушными раковинами ребенка может вызвать возникновение воспаления ушной раковины - наружного отита. Об этом именитый педиатр написал на своей странице в Instagram.

По словам Евгения Комаровского, сера, которая образуется в ухе поддерживает в нем определенную среду. И если эту серу часто вымывать водой, либо часто вычищть, и там остается вата, это может спровоцировать возникновение наружного отита.

Комаровский рассказал о связи ухода за ушами с отитом у детей (фото: icliniq.com)

Также педиатр рассказал, что наружный отит вызывается двумя видами бактерий: стафилококком и синегнойной палочкой. И подобные инфекции, как правило, стоит лечить только местными антибиотиками.

"Главное поймите: чем чаще вы ухаживаете за детскими ушами, тем больше риск развития наружного отита. То есть, как правило, если у ребенка в ухе что-то вскочило, то это не потому, что мама его не любит, а потому что мама любит его очень сильно", - утверждает педиатр.

Комаровский рассказал о связи ухода за ушами с отитом у детей (фото: icliniq.com)

Ранее мы писали о том, что Евгений Комаровский высказался о том, как правильно лечить такое проявление стафилококковой инфекции как фурункул.

К слову, недавно доктор Комаровский рассказал, как правильно заботиться о чувствительной коже младенцев, чтобы предотвратить ее пересыхание.

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