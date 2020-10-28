Провоцирует опасные состояния: кому категорически нельзя есть тыкву

Польза и вред тыквы (иллюстративное фото: freepik.com)

Врачи предупреждают, что при определенных болезнях тыкву употреблять в пищу нельзя

Тыква полезна для организма, поэтому в украинской кухне существует множество рецептов по ее приготовлению. В частности, в овоще содержатся такие витамины как А, С, Е, D, РР, К, группы B и редкостный витамин Т. Этот сладкий овощ помогает ускорить процессы усвоения пищи и нормализовать метаболизм, положительно влияет на ЖКТ и сердечно-сосудистую систему. Однако есть заболевания, при которых ее употребление противопоказано. Кому можно, а кому запрещено есть тыкву – пишет издание Greatist.

Кому и почему нельзя есть тыкву

Тыква из-за большого содержания сахара может спровоцировать опасные состояния при тяжелой форме сахарного диабета. Диабетикам советуют употреблять в пищу только те продукты, сахара которых расщепляются более продолжительное время. Врачи настаивают на соблюдении этого запрета, так как сейчас диета является одним из ключевых механизмов по борьбе с диабетом.

Также медики отмечают, что сок сырой тыквы противопоказано пить при гастрите с пониженной кислотностью, язве желудка и двенадцатиперстной кишки. При таких состояниях ЖКТ сок этого овоща может быть раздражителем и спровоцировать обострения болезней.

Врачи отмечают, что особенно не стоит употреблять тыкву, если у человека аллергия на овощ или же индивидуальная непереносимость.

Кому стоит включить тыкву в рацион питания

Польза тыквы достаточно большая и ее употребление может положительно повлиять на здоровье при разных болезнях. Диетологи советуют употреблять тыкву при туберкулезе, атеросклерозе, запоре, диабете, подагре, желчнокаменной болезни. Мякоть тыквы рекомендуют беременным и детям. Во время беременности врачи советуют употреблять как природное средство от тошноты. Отвар из тыквы с добавлением меда помогает при нервных расстройствах и бессоннице.

В тыкве содержится 1 грамм белка на 100 грамм тыквы, таким образом, количество белка в нем больше, чем у перепелиных яиц. Тыква содержит в 5 раз больше каротина, чем морковь. Каротин в организме превращается в витамин А, который действует как антиоксидант. Каротин полезен для здоровья глаз и как средство для заживления ран, ожогов и язв.

Тыква помогает ускорить процессы усвоения пищи и нормализовать метаболизм. Из-за содержания витамина T тыква препятствует накоплению организмом жировых клеток, поэтому диетологи рекомендуют употреблять тыкву для урегулирования веса.

Тыква обладает слабительным эффектом, что хорошо влияет на желудочно-кишечный тракт. Ее рекомендуют для выведения из организма холестерина, токсинов, шлаков.

Из-за высокого содержания калия употребление этого овоща улучшает работу сердечно-сосудистой системы и уменьшает риски гипертонии.

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