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Провоцирует онкологию: в Херсоне люди задыхаются от ужасной вони (видео)

STYLERЖизнь    28.12.2019 - 10:52
Провоцирует онкологию: в Херсоне люди задыхаются от ужасной вони (видео)
В Херсоне люди жалуются на сильную вонь (Фото: коллаж РБК-Украина)

Полиция открыла производство из-за загрязнения окружающей среды пиролизным предприятием

В Херсоне люди жалуются на загрязнение воздуха и сильный запах вони из-за деятельности преприятия по утилизации автомобильных шин, в котором сжигают покрышки прямо возле жилих домов в районе промзоны. Местные задыхаются и уже пять лет борются за право дышать на полную грудь. К протестам присоединились также и работники соседних предприятий. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Возмущенные граждане проводили пикеты, обращались в разные инстанции с жалобами на пиролизное предприятие, при этом экологическая инспекция после проверки скандальной фирмы никаких нарушений не обнаружила. Отмечается, что ревизию проводили в дневное время и после предупреждения, хотя предприятие, в котором в специальных печах сжигают шины, работало ночью.

"Это же надо пройти процедуру, чтобы получить разрешение на эксплуатацию этих учреждений. Это и время и средства. Дельцы этим пренебрегают, делают свое дело и тихонько ночью сжигают эти шины", - рассказал руководитель ассоциации предприятий в сфере обращения с опасными отходами Кирилл Косоуров.

Не смотря на наличие разрешения у предприятия на сжигание шин, местные жители жаловались на вонь, и что опасные вещества оседают в легких.

"Этот запах гари, он стоит целый день, круглосуточно. Соответственно, люди работать не могут потому, что, ну задыхаются", - сказал руководитель соседнего предприятия Николай Кузьменко, который также возмущается ситуацией.

После протестов скандальное предприятие закрыли. Полиция открыла уголовное производство из-за загрязнения окружающей среды, ведется расследование.

По словам экспертов, после сжигания шин вредные вещества могут попасть в организм человека и вызвать серьезные болезни.

"Они провоцируют онкологию, аллергические реакции и прочее. Я бы не рекомендовал делать прямое сжигание вообще", - заявил эксперт зеленой палаты днепропетровской ТПП Александр Зудиков.

В Украине нет четких правил и условий для утилизации шин, которые, согласно международному соглашению, не считаются опасными отходами.

Как заявили в Минэнергетики, в настоящее время идет работа над постановлением, которое регулирует сферу обращения с старой резиной. Будет создан реестр тех объектов, которые ведут операции с изношенными покрышками, отходами покрышек. Так, планируют создать сервисный ресурс, к которому будет свободный доступ.

Видео: В Херсоне люди жалуются на сильную вонь

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