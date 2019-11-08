Проводников Укрзализныци снова опозорили в сети: что произошло

Укрзализныця опозорилась из-за проводника, которому нечем растапливать уголь
Укрзализныця снова опозорилась своим сервисом в поездах. На этот раз пассажирка поезда Рахов-Киев-Рахов пожаловалась на проводника, который забрасывал уголь пластиковыми пакетами и переписывал от руки данные электронных билетов, так как валидатор всего один на четыре вагона. Инцидент произошел в составе №357/358, о чем и сообщила автор поста на Facebook Ольга Омелянчук.
"Только что проводник поезда 357/358 (Рахов-Киев-Рахов) попросил отдать ему пакеты от белья. "Нечем уголь забрасывать", - сказал он. А за 5 минут до этого переписывал на бумажку наши электронные билеты, "потому что на четыре вагона только один валидатор". Евгений Кравцов, скажите, пожалуйста, когда валидаторов будет достаточно? О пакетах и уголь вообще молчу", - написала Ольга Омелянчук.
Скриншот поста (facebook.com/olga.omelyanchuk.90)
Пользователи сети отреагировали на новый скандал в комментариях к посту. Многие написали, что валидаторі отсутствуют не только в єтом поезде, но и во многих других.
Скриншот комментариев (facebook.com/olga.omelyanchuk.90)