UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Кто может проверять наличие у украинцев COVID-сертификатов: перечень

Автор: Тетяна Самарук

Проверять наличие у украинцев COVID-сертификатов может не только полиция, но и многие другие структуры. В частности, среди них работники торговых центров, проводники в поездах и представители Минздрава.

Об этом заявил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко в эфире программы "Право на власть на 1+1".

Кто может проверять сертификаты

По его словам в 4 тысяч полицейских есть специальное программное обеспечение для проверки документов на коронавирус. Также есть и широкий перечень различных структур, которые также могут проверить наличие у человека COVID-сертификата

Кроме того, водители общественного транспорта должны будут предупредить пассажиров о требовании о наличии коронавірусного сертификата для того, чтобы совершить поездку. Отмечается, что сертификаты могут проверять и сотрудники торгово-развлекательных центров.

"Это и служба Министерства здравоохранения, санитарные больницы, это и Госпродпотребслужба, это и проводники, если это касается железнодорожного транспорта", - отметил Клименко.

Кто может проверять COVID-сертификаты у украинцев:

  • Санитарные врачи;
  • Полицейские;
  • Водители общественного транспорта;
  • Проводники в поездах;
  • Работники ТРЦ;
  • Представители Минздрава;
  • Сотрудники Держпродспоживслужби.

Сейчас правоохранители уже установили 870 уголовных производств, которые связаны с фактами махинаций и подделок документов.

Куда сообщать о подделке ковид-сертификата (npu.gov.ua)

Ранее мы сообщали, что три COVID-больницы Львовской области заполнены на 100%.

Также мы писали, что Комаровский рассказал, когда в Украине закончится волна COVID.

Читайте РБК-Украина в Google News
Коронавирус