Кто может проверять наличие у украинцев COVID-сертификатов: перечень

Проверять наличие у украинцев COVID-сертификатов может не только полиция, но и многие другие структуры. В частности, среди них работники торговых центров, проводники в поездах и представители Минздрава.
Об этом заявил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко в эфире программы "Право на власть на 1+1".
По его словам в 4 тысяч полицейских есть специальное программное обеспечение для проверки документов на коронавирус. Также есть и широкий перечень различных структур, которые также могут проверить наличие у человека COVID-сертификата
Кроме того, водители общественного транспорта должны будут предупредить пассажиров о требовании о наличии коронавірусного сертификата для того, чтобы совершить поездку. Отмечается, что сертификаты могут проверять и сотрудники торгово-развлекательных центров.
"Это и служба Министерства здравоохранения, санитарные больницы, это и Госпродпотребслужба, это и проводники, если это касается железнодорожного транспорта", - отметил Клименко.
Кто может проверять COVID-сертификаты у украинцев:
Сейчас правоохранители уже установили 870 уголовных производств, которые связаны с фактами махинаций и подделок документов.
Ранее мы сообщали, что три COVID-больницы Львовской области заполнены на 100%.
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