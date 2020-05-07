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Проверяли на коронавирус: мошенники придумали новую схему

STYLERЖизнь    07.05.2020 - 16:34
Проверяли на коронавирус: мошенники придумали новую схему
Мошенники используют коронавирус для своих схем (Коллаж РБК-Украина)

Аферисты обещают проверить доверчивых граждан на коронавирус

Мошенники в Украине начали использовать пандемию коронавируса и панику населения из-за страха заразиться в своих преступных целях. Аферисты втираются в доверие пенсионерам и предлагают им пройти обследование на COVID-19 совершенно бесплатно и на дому.

В полицию города Ровно обратилась 86-летняя местная жительница. Пенсионерка, которая проживает по улице Гагарина, рассказала, что к ней домой пришли две женщины. Они представились медицинскими работниками, были в масках и халатах. Мошенницы предложили пенсионерке пройти проверку на коронавирус.

"Две молодые женщины показали документы, что они якобы работают в поликлинике и пришли проверить хозяйку на коронавирус. Перед этим "медики" спросили, есть ли в квартире еще кто-нибудь из членов семьи, и убедившись, что никого нет, приступили к работе", - рассказали в ГУ Национальной полиции Ровенской области.

Женщины измерили пенсионерке давление, температуру, побрызгали ей на руки дезинфицирующим средством. А потом сказали что нужно еще проверить горло. Пока одна из мошенниц осматривала горло, а потом массажировала шею и заговаривала пенсионерку, вторая тихонько вышла из кухни и "проверила" вещи хозяйки квартиры. После этого женщины внезапно засобирались и быстро ушли.

После их ухода пенсионерка обнаружила пропажу крупной суммы денег: из кошелька исчезло 13 тысяч гривен, еще 10 тысяч гривен были в кармане пальто, и они тоже исчезли.

По факту мошенничества полиция начала досудебное расследование. Следователи устанавливают круг лиц, которые причастны к преступлению.

В полиции напоминают, что предоставление медицинских услуг на дому в период карантина запрещены. Исключение составляют только неотложные случаи. Гражданам рекомендуют не впускать домой неизвестных и подозрительных личностей.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине начали массово распространять фальшивые деньги.

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