Проверяли на детекторе лжи: родители убийцы Даши Лукьяненко поведали жестокую правду

Дело об убийстве 11-летней Даши Лукьяненко обрастает новыми деталями. Так, проверка на детекторе лжи показала, что мать подозреваемого знала о совершенном преступлении. Об этом рассказали в программе "Говорить Україна".

"С матерью проводили тестирование три раза, потому что женщина вела себя довольно эмоционально. Мы дважды переносили тест… В ходе первого, второго и третьего исследования при вопросах, знала ли она о совершении преступления сыном, у мамы постоянно возникало реагирование, указывающее на сокрытие информации… Все указывает на то, что она знала о том, какие действия совершил ее сын", - сказал эксперт.

Даша Лукьяненко (фото: facebook.com)

После задержания сына женщина отказалась от родства с сыном-преступником. Однако экспертам такая реакция показалась наигранной и неискренней.

А вот брат подозреваемого, в отличии от матери, вел себя спокойно, четко отвечал на вопросы и выполнял все требования к проверке. Выяснилось, что брат никоим образом не причастен к преступлению.

Отец подозреваемого, к слову, также не знал о совершенном убийстве и никакого участия в его совершении не принимал.

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