Проверьте свой плейлист в машине: эти песни повышают риск ДТП

Как объяснили исследователи, музыка может повысить риск попадания в ДТП в несколько раз. Если темп музыки превышает 120 ударов в минуту, то водитель начинает рисковать, разгоняться и становится выше вероятность совершить опасный маневр.

Водители, которые совершают поездки под тяжелую музыку, в два раза чаще меняют полосу движения и превышают скорость в среднем на 8 км/час. Некоторые композиции могут вызывать раздражение у водителя и манеры езды становится более рискованная.

Также ученые назвали самые опасные композиции для вождения:

"American Idiot" Green Day.

"Party In The USA" Майли Сайрус.

"Mr. Brightside" The Killers.

"Do not Let Me Down" The Chainsmokers.

"Born To Run" Брюса Спрингстина.

Кроме того, были названы и композиции, которые оказывают на водителей успокаивающее воздействие:

"Stairway To Heaven" Led Zeppelin.

"Under The Bridge" Red Hot Chili Peppers.

"God'S Plan" Дрейка.

"Africa" Toto.

"Location" Халида.

А вот ученые из университета в Бен-Гурионе в Израиле, советуют при первых признаках эмоциональной реакции на музыку, сменить композицию. Это может быть желание подпевать, постукивать в такт или нахлынувшие воспоминания. Полностью выключать музыку не стоит, но можно убавить звук или поменять плейлист.