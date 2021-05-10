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Проверьте свой плейлист в машине: эти песни повышают риск ДТП

Новина українською → Понедельник 10 мая 2021 22:20
Проверьте свой плейлист в машине: эти песни повышают риск ДТП Фото: Названы песни, которые повышают риск ДТП (freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

К ДТП может привести музыка, которая играет в салоне автомобиля во время поездки. Оказалось, что некоторые композиции способны спровоцировать водителя на необдуманные поступки.

К такому выводу пришли ученые из Южно-китайского технологического университета, сообщает издание "Профиль".

Как объяснили исследователи, музыка может повысить риск попадания в ДТП в несколько раз. Если темп музыки превышает 120 ударов в минуту, то водитель начинает рисковать, разгоняться и становится выше вероятность совершить опасный маневр.

Водители, которые совершают поездки под тяжелую музыку, в два раза чаще меняют полосу движения и превышают скорость в среднем на 8 км/час. Некоторые композиции могут вызывать раздражение у водителя и манеры езды становится более рискованная.

Также ученые назвали самые опасные композиции для вождения:

  • "American Idiot" Green Day.
  • "Party In The USA" Майли Сайрус.
  • "Mr. Brightside" The Killers.
  • "Do not Let Me Down" The Chainsmokers.
  • "Born To Run" Брюса Спрингстина.

Кроме того, были названы и композиции, которые оказывают на водителей успокаивающее воздействие:

  • "Stairway To Heaven" Led Zeppelin.
  • "Under The Bridge" Red Hot Chili Peppers.
  • "God'S Plan" Дрейка.
  • "Africa" Toto.
  • "Location" Халида.

А вот ученые из университета в Бен-Гурионе в Израиле, советуют при первых признаках эмоциональной реакции на музыку, сменить композицию. Это может быть желание подпевать, постукивать в такт или нахлынувшие воспоминания. Полностью выключать музыку не стоит, но можно убавить звук или поменять плейлист.

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