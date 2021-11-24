Проверки COVID-сертификатов в транспорте в Киевской области: сколько уже выписали штрафов

Заместитель председателя облгосадминистрации Олег Торкунов отметил, что подобные проверки во всех видах общественного транспорта, выполняющего регулярные и нерегулярные рейсы, продолжаются.

"Соответственно, пассажиры обязательно должны иметь с собой ковид-сертификаты о вакцинации, негативные результаты тестов на определение коронавируса или сертификаты об выздоровлении от этой болезни", - напомнил чиновник.

Кого именно и как наказывают за нарушения

На автобусных маршрутах ответственность за наличие COVID-документов несет пассажир.

В железнодорожном и авиатранспорте при выявлении нарушений к ответу привлекают перевозчиков.

На нарушителей правил карантина выписывают админпротоколы и штрафуют. Суммы составляют от 17 до 34 тысяч гривен.

Напомним, что наличие соответствующих документов у пассажиров при посадке не проверяют, но в салон внезапно могут нагрянуть с контролем.

Как сообщалось, ужесточение карантина и рейды в транспорте (в автобусах, маршрутках и электричках) в Киевской области начались с 13 ноября. У пассажиров должны быть: