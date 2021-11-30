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Украинские врачи спасли 33-летнего парня с раком крови, проведя настоящую спецоперацию

Новина українською →
Вторник 30 ноября 2021 11:50
Украинские врачи спасли 33-летнего парня с раком крови, проведя настоящую спецоперацию Украинские врачи провели целую спецоперацию, чтобы спасти жизнь пациенту
Автор: Роман Мирончук

Украинские медики провели целую спецоперацию, чтобы спасти жизнь 33-летнего больного раком крови. Мужчине пересадят донорский костный мозг, и для этого провели тотальное облучение тела. При этом такую процедуру впервые сделали в Украине.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Раньше это делали только зарубежные клиники. При этом цена вопроса - от 150 тысяч евро. Теперь процедура доступна в Украине. Данное лечение проходит в рамках государственной программы по трансплантациях, поэтому оно бесплатное.

Больного с Днепропетровской области облучали в Кропивницком, а трансплантацию проводили в Киеве.

В карете скорой помощи пациента перевозили в специальном защитном костюме, поскольку его имунная система полностью уничтожена и противопоказан любой контакт с внешним миром.

Украинские врачи спасли 33-летнего парня с раком крови, проведя настоящую спецоперацию

Скриншот с видео

На вертолете пациента доставили в столичный центр трансплантации, где ему пересадят костный мозг. Такие операции в Украине проводятся не редко, но данный пациент уникален.

Перед тем, как пересадить донорский костный мозг, его собственный убили радиацией. Впервые в Украине врачи провели процедуру тотального облучения тела.

Данная процедура состоит из шести блоков. Сейчас идет пятый. За три дня Евгений получил облучение 12 Грэй. При этом смертельной дозой для человека считается 10.

Украинские врачи спасли 33-летнего парня с раком крови, проведя настоящую спецоперацию

Скриншот с видео

Подготовка у врачей заняла три месяца. Медицинские физики провели серьезную работу, поскольку все необходимо было рассчитать до мелочей.

Положение тела в линейном ускорителе находилось с точностью до миллиметра. Таким образом врачи защитили глаза, мозг, легкие и почки пациента.

Донором костного мозга стала родная сестра больного. Гематологи говорят, что шансы на выздоровление мужчины теперь существенно выросли.

Единственная сложность связана с логистикой. Аппарат, который проводит тотальное облучение, находится только в Кропивницком, а пересадку костного мозга делают в Киеве и Черкассах.

Украинские врачи спасли жизнь 33-летнего больного раком крови (видео: YouTube)

Напомним, украинские медики провели сложнейшую операцию и удалили 58-летней пациентке пятисантиметровую опухоль мозга.

Мы также писали о том, что у 23-летней студентки нашли женскую болезнь, которая разрушает мозг. Спасти ее смогли только в Украине.

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