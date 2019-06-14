Процент от аптекаря: Комаровский "разнес" украинскую медицину (видео)

Доктор Комаровский рассказал, почему его подход к лечению детей отличается от рекомендаций большинства педиатров, которые они дают родителям в детских поликлиниках. Об этом именитый педиатр сообщил на своей Instagram-странице.

Евгений Комаровский ответил на вопрос читательницы его блога относительно расхождения во мнениях об оксолиновой мази, противовирусных препаратах и других лекарств.

Педиатр рассказал, что когда предлагает свои взгляды относительно уклада семьи, совместного сна с ребенком, кормления грудью, он высказывает свое личное мнения. И с этим можно либо соглашаться, либо нет.

Комаровский раскритиковал украинскую медицину (фото: mychildrensphysicians.com)

Но когда врач дает медицинские рекомендации, он опирается на данные медицинской науки, которая общепринята во всем мире и санкционирована такими организациями, как ВООЗ, а также странами, которые опираются на базисы доказательной медицины.

При этом есть страны, включая нашу, где, сколько врачей, столько и мнений, и каждая медицинская кафедра считает обязанностью писать свои медицинские рекомендации.

"Если есть стандартный диагноз, должно быть стандартное лечение… Если ваш врач не будет назначать фуфломицин и получать от этого процент от аптекаря, возможно ему будет плохо", - говорит Комаровский.

Комаровский раскритиковал украинскую медицину (фото: mychildrensphysicians.com)

При этом доктор Комаровский говорит, что украинцы настолько привыкли, что сопли нужно обязательно лечить, что пойдут к другому врачу, если их врач скажет, что лекарства не нужны.

"Мы - страна победившего медицинского популизма, где врачи лечат не так, как положено по медицинской науке, а так, как хотят мамы. Мамы хотят, чтобы им при чихе разрешили десять таблеток", - заявляет Комаровский.

Комаровский раскритиковал украинскую медицину (видео: instagram.com/doctor_komarovskiy)

Напомним, доктор Комаровский дал важный совет относительно атопического дерматита у младенцев. Педиатр рассказал, к каким врачам стоит обращаться с такой проблемой.

Ранее Комаровский ответил на волнующий многих родителей вопрос о том, можно ли предотвратить у ребенка возникновение грыжи.

К слову, недавно Уляна Супрун разрушила миф о том, что тополиный пух вызывает у людей аллергию.