Не протолкнуться: в сети высмеяли "туристический бум" в Крыму (фото)

На оккупированном Россией Крымском полуострове полностью провалился курортный сезон 2019 года. Наплыва туристов не было, как на протяжение всего года, так и накануне "бархатного сезона".

В сети показали пустующие кафе и другие ночные заведения в Ялте. Стоит отметить, что, как теплая ночная погода, так и выходной день должны были способствовать летним развлечениям. Но на уличных террасах людей замечено не было.

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"Была вчера на "Овощном"... Продавцов больше, чем покупателей, и то набирают всего понемногу..." - написала юзер.

"Я раньше в это время бегал в гастрономчик на Морской за пивом, ибо движуха была в самом разгаре", - сокрушается еще один пользователь.

К слову, ранее мы писали, что в День государственного флага крымчане, несмотря на оккупацию, не забыли о национальном символе. На полуострове в некоторых местах появился сине-желтый стяг.

Ранее мы писали, что на Крымском мосту пара российских туристов повесила на барьерном ограждении "замок любви". За это пару молодоженов оштрафовали, а символический замок в форме сердца спилили.