Протоколы лечения COVID-19: врачи назвали эффективные и "вредные" препараты

Коронавирус в мире уже диагностирован у более 600 тысяч человек в 177 странах, а в эпицентре COVID-19 в Европе - Италии - количество зараженных составило 86,5 тысяч. Местные врачи рассказали, что болезнь проявляется типичными симптомами гриппа, однако без ринита и только с отеком слизистых.

Согласно данным одного из протоколов лечения коронавируса в Италии, главным симптомом показателем при заражении является наличие лимфопении в анализе крови.

Вероятными симптомами медики называют легкую тахикардию, быструю утомляемость и высокую температуру. У зараженного возникает боль в трахее и груди на 2-4 дни, усиливается сухой кашель и усложняется дыхание.

Лечат COVID-19 в Италии комплексом противомалярийных, противовирусных и противоспидозных препаратов. Категорически не рекомендуются для лечения аэрозоли и кортикостероиды, а жаропонижающие препараты - кроме парацетамола - также не советуют использовать. Об этом передает УНИАН.

Коронавирусную инфекцию итальянские врачи лечат Планквенилом. Этот противомалярийный препарат блокирует рецепторы АПФ2: 200 мг/2 раза в день и назначают его от 5 до 20 дней в зависимости от тяжести симптомов. Также Планквенил применяют при боли в груди и сильном кашле, а еще - пневмонии.

Для профилактики и лечения пневмонии используют Азитромицин. Этот антибиотик принимают по 500 мг 1 раз в сутки на голодный желудок 3 дня подряд.

Для лечения тяжелых случаев пневмонии используют Тоцилизумаб.

В протоколе лечения коронавируса также указано противовирусное средство Калетра, которое принимают 2 г в сутки для лечения и 500-1000 мг в сутки для профилактики.

Итальянские медики советуют держать дома баллон кислорода, аскорбиновую кислоту, кварцевую лампу; проводить дезинфекцию хлорированными веществами, употреблять в малом количестве алкоголь и белки фурина.

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