Противодействие уже невозможно: Голубовская рассказала о реалиях COVID-19 в Украине

По словам заведующей кафедрой инфекционных болезней НМУ имени А. А. Богомольца, больницам нужно запасаться баллонами с кислородом и готовиться к серьезной битве за жизнь людей.

"Сейчас нужно готовиться к будущему. Уже с коронавирусом ничего не сделать", - заявила Голубовская. - Противодействие уже невозможно, тестирование уже невозможно. Весь мир тестирует и пусть себе тестирует - они себе могут позволить".

Относительно нового жесткого карантина в стране, Голубовская считает, что вводить его нужно очень грамотно, обсудив все с эпидемиологами. Школы должны перейти на "дистанционку", а люди - максимально на работу онлайн.

"Это (школы. - Ред.) один из питомников инфекционных заболеваний. Наше образование страдает с 90-х годов и ничего за год не случится, а то что сейчас творится в клиниках - уму не поддается, это Бородино", - отметила врач.

Если сейчас не принять меры, считает врач, уже недели через три инфекционные больницы будут переполнены.

"Вы видите, что сейчас мы без локдауна просто не обойдемся... Нам надо сейчас всем пережить этот период", - добавила она.

При этом Голубовская считает, что транспорт останавливать нельзя, ведь медицинскому персоналу надо как-то добираться до работы.

Инфекционист добавила, что сейчас Украина переживает самый сложный период от начала пандемии, а текущая волна COVID-19 по интенсивности где-то в пять раз тяжелее осенней.