Против вирусной атаки: нутрициолог назвала самую полезную диету для иммунитета

Зима – время, когда защитные силы организма ослабевают. Чтобы вся семья оставалась здоровой и "не нахваталась" вирусов в период простуд и локдаунов, важно правильно питаться и не забывать про физическую активность.
Нутрициолог Евгения Хелс в своем блоге о здоровом питании в Instagram рассказала, какая диета больше всего подходит против вирусной атаки.
"Я была на конференции по изучению обороны против вирусной атаки. И по содержанию нутриентов, способствующих поддержанию нашего иммунитета именно в условиях настоящего времени, для профилактики, а также по действию некоторых веществ в борьбе против вируса, можно сделать вывод, что больше всего подходит средиземноморская диета", – поделилась Евгения.
Ягоды (фото: pexels.com)
Оливковое масло – не больше 30 гр.
Масло авокадо – тоже очень хорошо.
Остальные масла с осторожностью – из-за большого содержания в них омега-6 жирных кислот, что поддерживает воспалительные процессы в организме.
Орехи и семена.⠀
Хорошо – подсушенные, сырые, а лучше активированные.
Нельзя – с плесенью, жаренные, арахис (бобовые), не больше 100 г в сутки. Я рекомендую – не больше 30 гр.
Хлеб, паста, макароны из цельных злаков и из нерафинированной муки.⠀
Злаки – цветные, только цельные (нельзя – белый рис и любая другая очищенная и измельченная крупа).⠀
Бобовые в небольшом количестве (заранее вымачивать).⠀
Картофель и другие крахмалистые овощи – al dente! Можно картофель остудить в холодильнике и добавить в салат, тогда он будет полезным для микрофлоры в кишечнике.
Нельзя – пюре и жаренный.⠀
Овощи должны быть в балансе, сырые и тушенные.
Помним, что при нарушениях ЖКТ едим больше тушенных (постепенно вводим сырые).
Овощи (фото: pexels.com)
Фрукты и ягоды, лучше с низким гликемическим индексом. Если ягоды, то лучше окрашенные, которые растут на кустах.⠀
Рыба и морепродукты (рыба мелкая, до 30 см). Лучше варить и тушить.⠀
Мясо, птица – органического откорма.
Молочные продукты – низколактозные кисломолочные продукты (йогурты и сыры), лучше из козьего и овечьего молока
Нет – цельному молоку.⠀
Специи, пряности, травы (не в порошке, а в нативном виде – стручки, горошки и пр.), без соли.⠀
Сладости: сухофрукты или сладкий фрукт (нечасто, лучше выбирать что-то одно).⠀
Алкоголь, биодинамические красные вина, можно, но нечасто. Нельзя – при воспалительных процессах в организме и при снижении веса.
Раньше нутрициолог назвала самый полезный бутерброд, который продлевает молодость.