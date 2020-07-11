Против COVID-19 может выработаться "тихий" иммунитет: о чем говорят ученые

Ученые сделали новое заявление об иммунитете от коронавируса (Коллаж РБК-Украина)

Ученые заявили, что часть людей на планете может иметь иммунитет от коронавируса и не знать об этом

Ученые заявили, что у человека может выработаться так называемый "тихий" иммунитет от коронавируса. В первую очередь, это утверждение касается тех людей, которые контактировали с больными.

Британские медики заявили, что у части людей, которые контактировали с больными коронавирусом, мог выработаться иммунитет. Они заражались болезнью и переносили ее в незначительной или бессимптомной форме. Однако при проверке можно обнаружить в их крови следы COVID-19. Об этом пишет издание The Daily Mail.

Новое исследование показало, что у шести из восьми человек, которые проживали в одном доме с больными с COVID-19, были обнаружены положительные результаты на коронавирус. И при том симптомов болезни либо не было, либо они были незначительными.

Ученые объяснили, что тесты, которые проводят пациентам, ищут специфические антитела в крови, а вот те Т-клетки в памяти крови, которые борются с инфекцией, они не обнаруживают. Настоящее число заражений может быть в разы больше, так как многие пациенты переболели в легкой форме.

У людей, которым проводили тестирование на COVID-19 и результаты были отрицательные, провели дополнительное тестирование крови на Т-клетки – было доказано, что люди переболели коронавирусом, но в очень легкой форме.

"Наши результаты показывают, что эпидемиологические данные, основанные только на обнаружении антител к SARS-CoV-2, могут привести к существенной недооценке воздействия вируса", - сказано в результатах исследования.

Ученые считают, что до 10% населения могут иметь иммунитет к вирусу, если анализировать результаты тестов на антитела в крови.

Напомним, ранее мы писали о том, что ученые спрогнозировали появление нового коронавируса.

А также рассказывали о том, что медики назвали главную причину высокой смертности от COVID-19.